06.11.2019 13:51 | Son Güncelleme: 06.11.2019 13:55

60 yıllık basın arşivi yeni nesile aktarılacak

ZGC Başkanı Derya Akbıyık:

"Cemiyetimizde Şükrü Usman köşesiyle basın arşivini sergileyeceğiz"

ZONGULDAK - Zonguldak'ta 1950'li yıllarda yayınlanan Sabah Gazetesi'nin sahibi ve başyazarı olan Şükrü Usman'ın 60 yıllık basın arşivi ZGC'ye hediye edildi. Arşivde dikkat çeken detay ise ulusal bir gazetenin manşetten yayınladığı 1964'li yıllarda ABD Başkanı olan Johnson'un Türkiye'ye gönderdiği mektup oldu.

Zonguldak'ta 1950'li yıllarda günlük olarak yayınlanan Sabah Gazetesi'nin sahibi ve başyazarı olan Şükrü Usman, 1984 yılında yaşamını yitirdi. Kentte uzun yıllar gazetecilik yapan Usman, aynı zamanda geniş basın arşivini de oluşturdu. 1949 yılında Zonguldak Gazeteciler Cemiyeti'nin kurucuları arasında yer alan Usman'ın vefatından sonra mühendis olan oğlu Levent Usman, babasına ait basın arşivinin ZGC'ye bağışlanmasınakarar verdi.

Basın şeref kartı sahibi olan Şükrü Usman'ın arşivi, cemiyette oluşturulan Şükrü Usman köşesine yerleştirildi. Oluşturulan kitaplık ise Zonguldaklı araştırmacıların, gazetecilerin ve genç nesilin hizmetinde olacak. Usman'ın yakın akrabası olan gazeteci yazar Sermet Aksu, "Şükrü Usman Zonguldak'ta basın şeref kartı sahibi bir gazetecidir. 1984 yılında vefat etti. Oğlu Levent Usman bu belgeleri cemiyetimize bağışladı" diye konuştu.

ZGC Başkanı Derya Akbıyık ise "Zonguldak Gazeteciler Cemiyeti olarak 1949 yılında kurulduk. Kurucularımız arasında Turan Tınay, Bedri Erel, Yusuf Günaydın, Şükrü Usman gibi bir çok isim var. Kurucularımız bu gün hayatta değiller. Mekanları cennet olsun. 1949'dan bugüne gelindiğinde bir geçmiş tarih var. Yaşanmış arşivler var. Bununla ilgili geçtiğimiz günlerde rahmetli Şükrü Usman'ın oğlu Levent Usman babasının arşivlerini bize bağışladı. O arşivleri ZGC'nin kütüphanesinde sergiliyoruz. Cemiyetimizde Şükrü Usman köşesi açtık. Gerçekten parayla ölçülemez tarihi öneme sahip kitap ve ciltleri bize hediye etti. O günlerde çıkan ulusal ve yerel gazeteleri bize hediye etti. Bu arşivler bizim için çok önemli. Zonguldak'ta yerel basınla ilgili sadece Zonguldak değil Karabük ve Bartın üçgeninde de bu arşivler ile ilgili çalışma yapıyoruz. Çünkü arşivler bizim geçmiş tarihimize ışık tutuyor. Bunun için Şükrü Usman'ın oğlu Levent Usman'a teşekkür ediyorum. Bu arşivde çok geniş detaylar var. İncelemeye başladık, çözmeye de başladık. Arapça ve Osmanlıca olan kitaplar da var. Geçmiş tarihte kimin arşivi varsa, dökümanı varsa bizlere verebilirler. Bizlere ulaşabilirler. Biz bu dökümanları isterlerse yerinden alabiliriz, isterlerse kendileri getirebilirler. Biz bu konuda hazırız. ZGC olarak kendi hizmet binamızda yeni bir oda tanzim ediyoruz. Buradan bunun da duyurusunu yapalım istiyorum" dedi.

Şükrü Usman'ın oğlu Levent Usman da "Babamla ilgili arşiv ZGC'ye yakışırdı. Babam da zaten ZGC'nin kurucusuydu. Getirdik buraya teslim ettik" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA