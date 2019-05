60 Bin Öğrenci Sanal Ortamda Samsun'u Ziyaret Etti

Samsun Doğa Koleji öğrencileri, Atatürk'ün Samsun'a ayak bastığı tarihi günün 100. yılı şerefine, Kurtuluş Savaşı'nın ilk adımlarının atıldığı kongre binalarını sanal ortamda modelledi. 19 Mayıs günü Samsun'a gelemeyen 60 bin öğrenci, tarihi mekanları sanal dünyada ziyaret etme fırsatı elde etti. Samsun Doğa Koleji öğrencileri tarafından hazırlanan MineCraft EDU projelerine bir yenisi daha eklendi. 1 ayı aşkın süredir proje üzerinde çalışan Doğa Koleji Samsun Kampüsü ortaokul öğrencileri Mert Topaloğlu, Işıl Onuk, Beren Kurt, Kadir Akyüz, Veysel Ayberk Atlı, Ayberk Şahin ve Emir Sağlam, Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 100. yılını anmak için Milli Mücadele'nin önemli adımlarının atıldığı kongre binalarını sanal ortama aktardı. MineCraft EDU projeleri kapsamında yürütülen çalışmada ziyaret edilen bölgeler arasında; Atatürk silueti, Bandırma Vapuru, Havza Genelgesi Binası, Amasya Genelgesi Binası, Erzurum Kongre Binası, Sivas Kongre Binası, 1. TBMM Binası, Anıtkabir ve Amisos Tepesi yer alıyor. Minecraft EDU'da tasarlanan dünyalar arasında aynı gün içerisinde en fazla ziyaret edilen evren olan proje, dünya rekoru kırmaya hazırlanıyor. Proje koordinatörlüğünü yapan Doğa Koleji Samsun Kampüsü Kodlama ve Robotik Öğretmeni Nazlı Aydın, "Öğrencilerimiz teknoloji üretirken tarihsel hafızası güçlü bireyler olarak yetişiyor. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda Samsun'a gidemeyen, Anadolu'nun her bir köşesindeki 60 bin öğrenci, sanal ortamda tarihi mekanları ziyaret etti. Birebir ölçüleri ile sanal ortama aktarılan 7 konum tüm Doğa Koleji öğrencileri tarafından gezilebilecek" dedi.

"TEKNOLOJİYİ KULLANARAK ÜRETİYORUZ" Doğa Koleji Bilişim ve Eğitim Teknolojileri İlkokul ve Ortaokul Kademe Yöneticisi Muammer Özkan, teknolojiyi kullanarak Türkiye tarihi yolculuğu yaptıklarını ifade ederek, "Atatürk'ün bundan tam 100 yıl önce Samsun'da karaya çıktığı o ilk adımla başlayan Milli Mücadele yolculuğumuza bugün, teknolojiyi kullanarak tüm öğrencilerimizle birlikte aynı anda çıkıyoruz. Atatürk'ün de bizden istediği gibi, bir taraftan tarihimize sahip çıkarken, diğer taraftan teknoloji üretmeye ve teknolojiyle üretmeye devam ediyoruz" dedi.

ÖĞRENCİLER KENDİ SANAL DÜNYALARINI OLUŞTURUYOR Doğa Koleji Kodlama ve robotik dersinde öğrencilerin gerçekleştirdiği MineCraft Edu projeleri ile fark oluşturmaya devam ediyor. Önemli gün ve haftalarda, müfredat ile paralel ilerleyerek sanal dünyalarını oluşturan öğrenciler, geleceğin önemli bireyleri olarak yetişiyor. Öğrenciler, kendi sanal dünyalarını oluştururken, Minecraft kod bloklarının yanı sıra kodlamadan da faydalanıyor.

