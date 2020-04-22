6 yaşındaki west sendromlu Beyzanur, Korona virüs hastalığını yendi
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› 6 yaşındaki west sendromlu Beyzanur, Korona virüs hastalığını yendi - Haber
kızım dizisi, Erzincan, Türkiye

6 yaşındaki west sendromlu Beyzanur, Korona virüs hastalığını yendi

6 yaşındaki west sendromlu Beyzanur, Korona virüs hastalığını yendi Erzincan'da ikamet eden Harun ve Nurhayat Sarı çiftinin 6 yaşında ki west sendromlu kızları Beyzanur Sarı, 8 gün önce yakalandığı Kovid-19 hastalığını yendi.

22.04.2020 09:18 | Son Güncelleme: 22.04.2020 09:19
6 yaşındaki west sendromlu Beyzanur, Korona virüs hastalığını yendi

6 yaşındaki west sendromlu Beyzanur, Korona virüs hastalığını yendi

ERZİNCAN - Erzincan'da ikamet eden Harun ve Nurhayat Sarı çiftinin 6 yaşında ki west sendromlu kızları Beyzanur Sarı, 8 gün önce yakalandığı Kovid-19 hastalığını yendi.

Erzincan'da yeni tip korona virüse (Kovid-19) yakalanan 6 yaşında Beyzanur Sarı, 8 günlük verdiği savaşı kazanarak hastalığı yendi. Minik Beyzanur'un şimdi ki savaşı ise Türkiye'de tek dünya da ise 4 kişide görülen West sendromu hastalığını yenmek.

West Sendromu ile mücadele eden Beyzanur bu hastalıkla mücadele ederken tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüse yakalandı. Yüksek ateş şikayetiyle Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülen ve yapılan korona virüs testi pozitif çıkan küçük kız, tedavi altına altındı. Uygulanan tedaviyle 8 günün sonunda korona virüsü yenmeyi başardı.

Korona virüs testi negatife dönen Beyzanur, taburcu edilerek evine gönderildi. Beyzanur ve ailesinin 14 günlük karantina süresi evde devam edecek.

Baba Harun Sarı, "Sizlere kızım Beyzanur Sarı'nın Kovid-19 ile olan mücadelesini anlatacağım. Kızım Beyzanur aynı zaman da west sendromu hastası. 2017 yılında Ankara Hacettepe Üniversitesi Çocuk hastanesinde yapılan tahlil ve tetkikler sonucunda kızımın west sendromu tanısı altında was2 gen mutasyonuna uğramış dünyada 4 Türkiye'de ise tek gen hastasıdır. Bu teşhis ile birlikte bugüne kadar bütün tedavilerini takip ederek bugüne kadar getirdik. 11 Nisan Cumartesi günü de yüksek ateş şikayeti ile 112'ye başvurduk. 112 aracılığı ile Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi çocuk acil bölümüne başvurduk. Orada yapılan tahlil ve tetkikler sonucunda kızımda kovid-19 teşhisi pozitif çıktı. 8 günlük bir tedavi süreci baladı. Bu tedavi süreci içerisinde tekrar yapılan tahliller sonucunda kızımın sonucunun negatif olduğu belirtilip taburcu işlemi gerçekleşti. Bu süre zarfında hastane personeline, doktor ve hemşirelerimize çok teşekkür ederim. Böyle bir hasta bile kovid-19'u yenebiliyorsa, kovid-19 sizin alacağınız önlemlerden daha güçlü değildir. Evde kal hayat eve sığar" diye konuştu.

6 yaşındaki west sendromlu Beyzanur, Korona virüs hastalığını yendi

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Manşet

Haberler

Demet Akalın'ın, İtalyan mutfağını öve öve bitiremeyen Şeyma'ya verdiği yanıt şaşırttı Haber
Demet Akalın'ın, İtalyan mutfağını öve öve bitiremeyen Şeyma'ya verdiği yanıt şaşırttı
Evli bir adamdan hamile kaldığı söylenen Müge Anlı, ilk kez konuştu Haber
Evli bir adamdan hamile kaldığı söylenen Müge Anlı, ilk kez konuştu
Ümit Özat'tan yıllar sonra gelen 6-0'lık derbi itirafı: Yenilebilirdik Haber
Ümit Özat'tan yıllar sonra gelen 6-0'lık derbi itirafı: Yenilebilirdik
Kuzeniyle yasak aşk yaşayıp hamile kaldı, doğurduğu bebeği fındık bahçesine gömdü Haber
Kuzeniyle yasak aşk yaşayıp hamile kaldı, doğurduğu bebeği fındık bahçesine gömdü
Gaziantep Belediyesi'nin koronavirüs tablosuyla yaptığı 'esprili' paylaşıma tepki yağdı Haber
Gaziantep Belediyesi'nin koronavirüs tablosuyla yaptığı "esprili" paylaşıma tepki yağdı
Bilim Kurulu Üyesi: 'Plato çizdik' diyen bir çok ülke yanılgıya düştü Haber
Bilim Kurulu Üyesi: 'Plato çizdik' diyen bir çok ülke yanılgıya düştü
Bayrampaşa Sebze Hali'nde oluşan kilometrelerce kuyruk havadan görüntülendi
Bayrampaşa Sebze Hali'nde oluşan kilometrelerce kuyruk havadan görüntülendi
Maydanozla beslediği tavuk, maydanoz desenli yumurta yumurtladı
Maydanozla beslediği tavuk, maydanoz desenli yumurta yumurtladı
Ramazan'da iftar çadırlarına müsaade edilmeyecek, pide satışı iftardan 2 saat önce sonlandırılacak
Ramazan'da iftar çadırlarına müsaade edilmeyecek, pide satışı iftardan 2 saat önce sonlandırılacak
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, koronavirüs sürecinde köyünde tarla sürüp, çapa yaptı
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, koronavirüs sürecinde köyünde tarla sürüp, çapa yaptı
Çin'de kimyasal madde üretimi yapılan tesiste patlama meydana geldi
Çin'de kimyasal madde üretimi yapılan tesiste patlama meydana geldi
İngiltere'de 21 Nisan tarihinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 823 artarak 17 bini 337'ye yükseldi
İngiltere'de 21 Nisan tarihinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 823 artarak 17 bini 337'ye yükseldi
Son Dakika: Türkiye'de 21 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 119 artarak 2259'a yükseldi
Son Dakika: Türkiye'de 21 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 119 artarak 2259'a yükseldi
Sokağa çıkma yasağı öncesinde vatandaşlar, kasap ve marketlere akın etti
Sokağa çıkma yasağı öncesinde vatandaşlar, kasap ve marketlere akın etti
Salep soğanı toplayan şahsa, biyolojik çeşitliliği tahrip ettiği gerekçesiyle 73.747 lira para cezası kesildi
Salep soğanı toplayan şahsa, biyolojik çeşitliliği tahrip ettiği gerekçesiyle 73.747 lira para cezası kesildi
Babasının kollarından duvara asıp hortumla dövdüğü 9 yaşındaki Ceylan hayatını kaybetti
Babasının kollarından duvara asıp hortumla dövdüğü 9 yaşındaki Ceylan hayatını kaybetti
Şarkıcı Hadise'nin kırmızı elbise pozlarına beğeni yağdı
Şarkıcı Hadise'nin kırmızı elbise pozlarına beğeni yağdı
Bekçiler kendilerine mahalle polisi, mahalle muhafızı, koruma polisi ya da polis yardımcısı denmesini istiyor
Bekçiler kendilerine mahalle polisi, mahalle muhafızı, koruma polisi ya da polis yardımcısı denmesini istiyor
PTT'den okul bahçesinde sosyal mesafeli örnek yardım dağıtımı
PTT'den okul bahçesinde sosyal mesafeli örnek yardım dağıtımı
Survivor'da kavga eden Yasin ve Barış, 3 ödül oyununda men edildi
Survivor'da kavga eden Yasin ve Barış, 3 ödül oyununda men edildi
Koronavirüse iki kez yakalanan İlknur hemşire, nasıl iyileştiğini anlattı
Koronavirüse iki kez yakalanan İlknur hemşire, nasıl iyileştiğini anlattı
Survivor 2020'de adaya veda eden isim Ezgi Hocaoğlu oldu
Survivor 2020'de adaya veda eden isim Ezgi Hocaoğlu oldu
Kahramanmaraş'ta bir kişi, çoban köpeği yüzünden tartıştığı dayısını ve kuzenini öldürdü
Kahramanmaraş'ta bir kişi, çoban köpeği yüzünden tartıştığı dayısını ve kuzenini öldürdü
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Vaka sayısında 7 ile 10 gün içinde tepe noktaya gelebiliriz
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Vaka sayısında 7 ile 10 gün içinde tepe noktaya gelebiliriz
Malezya'da koronavirüsten sonra bir salgın daha boy gösterdi: Dang Humması
Malezya'da koronavirüsten sonra bir salgın daha boy gösterdi: Dang Humması
Türkiye, solunum cihazının parça tedarikinde ABD'ye yardımcı olacak
Türkiye, solunum cihazının parça tedarikinde ABD'ye yardımcı olacak
Haluk Levent, virüs nedeniyle hayatını kaybeden doktorun çocuklarına burs verecek
Haluk Levent, virüs nedeniyle hayatını kaybeden doktorun çocuklarına burs verecek
Nesli tükenmekte olan çizgili sırtlan Kahramanmaraş'ta görüntülendi
Nesli tükenmekte olan çizgili sırtlan Kahramanmaraş'ta görüntülendi
Ahmet Davutoğlu, 'Erdoğan'a ihanet etti' eleştirilerini yorumladı: İhanet etseydim, Sayın Erdoğan'ın en zayıf zamanında yanında olmazdım
Ahmet Davutoğlu, "Erdoğan'a ihanet etti" eleştirilerini yorumladı: İhanet etseydim, Sayın Erdoğan'ın en zayıf...
Dünyanın nazar boncuğu Meke Gölü kırmızıya büründü
Dünyanın nazar boncuğu Meke Gölü kırmızıya büründü
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Faik Öztrak Hulusi Akar Muhammet Emin Devlet Bahçeli Muhammet Emin Akbaşoğlu
Magazin Ebru Şallı Sezen Aksu Yıldız Tilbe Cengiz Kurtoğlu
Spor Mesut Özil Shane Larkin Hikmet Karaman Ahmet Nur Çebi Fernando Muslera
Daha Fazla Mart İzmir Nisan Futbolcu
Şu an buradasınız: 6 yaşındaki west sendromlu Beyzanur, Korona virüs hastalığını yendi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.4.2020 09:32:30. #1.15#
title