6 yaşında ilk resim sergisini açtı

İNEGÖL, BURSA (İHA) - İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Bursa İnegöl Kampüsünde eğitim gören 6 yaşındaki Göksu Koyuer 5 yıldır biriktirdiği resimlerle ilk sergisini okul kampüsünde açtı. Minik Göksu aynı zamanda sergi gelirini sokak hayvanlarına mama almak için bağışlayacağını duyurdu.

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Bursa İnegöl Kampüsünde eğitim gören 6 yaşındaki Göksu Koyuer ilk resim sergisini okul kampüsünde açtı. 5 yıldır biriktirdiği resimlerini sergileyen anaokulu öğrencisi hayvan dostlarını da unutmadı. Sergi gelirini sokaktaki hayvan dostlarına mama almak için bağışlayacağını duyurarak herkese örnek oldu. Serginin açılışına İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Doğru ile öğretmenler ve öğrenciler de katıldı.

Yaklaşık 40 resmin yer aldığı ilk resim sergisini açmasının heyecanı ve mutluluğunu yaşayan Göksu Koyuer sergi açılışında, "6 yaşımdayım. Bebeklikten beri resim çiziyorum. İlk resim sergimi açıyorum. Bir yaşından beri resim yapıyorum. Annem ve babam sayesinde resim yapmayı öğrendim. Resim yapmaya ilk önce karalamalarla başladım. Resim sergisinden kazanacağım parayla sokak hayvanlarına mama alacağım" dedi. Göksu'nun annesi Filiz Koyuer ise "Göksu resim yapmayı çok seviyor. Ben de ona destek oldum. Bir yaşından beri resim yapıyor. Doğa ailesinin bize sergi konusunda büyük desteği oldu. Bu sergi Göksu'yu oldukça mutlu etti. Göksu hayvanları çok seven bir çocuk. Tabii bu sergi diğer çocuklara da ilham verdi. Çok muazzam dönüşler aldık. Göksu sergiden kazanacağı paranın sokak hayvanlarına mama olarak verilmesinden çok mutlu oldu, biz de mutlu olduk" dedi.

Sergi açılışına katılan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, "Minik öğrencimiz Göksu'nun ilk resim sergisine katıldık. Öğrencimizi tebrik ediyorum. Sergide yer alan resimleri satarak, geliriyle sokak hayvanlarına mama alması güzel bir davranış. Tebrik ediyorum. Öğrencimize başarılar diliyorum" dedi.

Milli Eğitim Müdürü Ali Doğru ise, "Göksu'yu tebrik ediyorum. Müthiş hayal gücünü resme yansıtmış. Arzumuz bu yaştaki küçük yetenekleri kazanmak. Emeği geçenleri tebrik ediyorum" dedi. - İSTANBUL

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