6. Ulusal Tıp Öğrenci Kongresi Trabzon'da Başladı

Karadeniz Teknik Üniversitesi Bilimsel Araştırma Topluluğu (KTÜ-BAT) 6. Ulusal Tıp Öğrenci Kongresi Onursal Başkanı ve Danışmanı Prof. Dr. Serdar Türkyılmaz, "Milli bir sağlık politikamızın da olması ilaç bağımlılığından ve teknolojik bağımlılıktan kurtulmamız gerekiyor. Bunun içinde daha araştırmacı, bilimsel yönden daha güçlü araştıran bir şeyler bulmaya çalışan tıp öğrencileri yetiştirmek zorundayız." dedi.

KTÜ Osman Turan Kongre Merkezinde bu yıl 6.'sı düzenlenen kongrenin konusu "Kanserin Temeli ve Kansere Klinik Yaklaşım" olarak belirlendi.

Yurt içi ve yurt dışı olmak üzere 41 farklı üniversiteden yaklaşık 500 tıp fakültesi öğrencisi kongreye katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan kongrede açılış konuşması yapan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, kongreye katılan öğrencileri Trabzon'da ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, doktorluk mesleğinin önemine değindi.

Mühendislik fakültesinden mezun olduktan sonra askerlik sonrası sınavlara yeniden girerek tıp fakültesini kazandığını anlatan Gümrükçüoğlu, "Tıp mesleği çok farklı, önemli, disiplin isteyen ve en kutsal meslektir. Afrin'de hekimlerimiz bombaların ve kurşunların altında canlarını ortaya koyarak, mesleğini yapmaya çalışıyorlar." diye konuştu.

Tıp Fakültesi Dekanı ve Çocuk Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Mustafa İmamoğlu da ulusal ilişkilerin güçlenmesi için yurt içinden ve yurt dışından gelen öğrencilerin düzenlenen kongreyle bir araya gelmesinin önemine değinerek, tıp fakültesi öğrencilerine çeşitli tavsiyelerde bulundu.

İmamoğlu, öğrencilere arge alanlarında çalışmaları gerektiğini vurgulayarak, "Doktorluk sadece hizmet sektöründe çalışmak olarak algılanıyor ama bu son derece ciddi bir sorun. Hekim hizmet sektöründe çalışabilir ancak dünyada 30 yıldır tıp fakültesi mezunları aslında argede çalışıyor. O nedenle sizlerin bu ülkeye mutlaka katma değer kazandıracak alanlara ilgi duymanız gerekiyor. Hizmet sektörü artık çok arkada kalmış bir sektör oldu. Hizmet sektöründe çalışan hekimler kalitesi ve yeterliliği son derece üst düzeyde ama arge alanında çok ciddi sorunumuz var." dedi.

Kongrenin Onursal Başkanı ve Danışmanı Prof. Dr. Serdar Türkyılmaz da Türkiye'nin milli bir sağlık politikasının olması gerektiğini dile getirdi.

Türkyılmaz, ülkenin zor bir dönemden geçtiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Gördük ki milli savunma sanayimiz olmasaydı belki de şuan çok kötü durumlarda olabilecektik. Aynı bunun gibi milli bir sağlık politikamızın da olması ilaç bağımlılığından ve teknolojik bağımlılıktan kurtulmamız gerekiyor. Bunun içinde daha araştırmacı, bilimsel yönden daha güçlü araştıran bir şeyler bulmaya çalışan tıp öğrencileri yetiştirmek zorundayız. Bende kongremizin asıl amaçlarından biri de budur. Bu çok büyük bir süreç. Bu ülkeyi sevin. Çok sevin gerekirse canınızı verecek kadar sevin, bunun için çok çalışın, çünkü Türkiye bunu hak ediyor."

Kongre Başkanı ve Tıp Fakültesi öğrencisi Gülten Nisa Nas da kongrenin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti.

KTÜ-BAT'ın bu yıl düzenlenen konusunun "Kanserin Temeli ve Kansere Klinik Yaklaşım" olduğunu dile getiren Nas, "Kanser, hücrelerin kontrolsüz çoğalması ile ortaya çıkan, genetik ve çevresel koşulların etkisi altında olan beraberinde getirdiği sağlık sorunlarının yanı sıra maddi ve manevi yönden uzun süreli mücadele gerektiren dünyada her yıl 14 milyon kişinin yakalandığı kompleks bir hastalıktır. Yaş, dil, din, ırk ve cinsiyet ayrımı yapmaksızın tüm insanları etkilemektedir." diye konuştu.

Kongrede Avrasya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yavuz Özoran "Dünden Bugüne Tıp" konulu bir sunum yaparken, kongrenin 3 gün süreceği belirtildi.