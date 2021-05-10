6 rekatlık 29. Gece namazı ve tarifi! Ramazan Ayı'nda teravih namazından sonra kılınacak 6 rekatlık namaz ve tarifi!

Ramazan ayında teravih ve vitir namazından sonra evde kılınacak çok önemli bir namaz vardır. Peki 29. gece kılınacak namaz ve tarifi nedir? Ramazan ayında 29. gece teravih namazından sonra kılınacak olan namaz nedir? Kaç rekat namaz kılınır? Hangi rekatta hangi sureler okunur? Ramazan Ayı'nda teravih namazından sonra kılınacak 6 rekatlık namaz ve tarifi haberimizde...

Mübarek Ramazan ayında teravih namazından ve vitir vacip namazından sonra nafile namazlar kılınabiliyor. Bugün yani 29. gece ise 6 rekatlık bir namaz var. Şimdi sizlere 29. Gece namazı ve tarifi nedir onu paylaşalım. Ramazan Ayı'nda teravih namazından sonra kılınacak 6 rekatlık namaz ve tarifi yazımızda...

RAMAZAN AYI 29. GECE NE ZAMAN?

Bugün yani 10 Mayıs Pazartesi'yi 11 Mayıs Salı'ya bağlayan gece Ramazan ayının 29. (yirmi dokuzuncu) gecesidir.

RAMAZAN AYI 29. GECEDE TERAVİHTEN SONRA KILINACAK 6 REKATLIK NAMAZ VE TARİFİ

29. Gece (10 Mayıs Pazartesi'yi 11 Mayıs Salı'ya bağlayan gece): Her rekâtta Fâtiha Sûresi'nden sonra 1 kere Nasr (İzâ Câe Nasrullâh), 11 kere İhlâs, 2 kere de Felak ve Nâs sûreleri okuyarak 6 rekât kılan kişiye cennet-i âlâda mücevherlerle süslü köşkler ihsân buyrulur.

(Kaynak : Eyyûb ibnü 'Abdillâh, Fezâilü'ş-şühûr, Süleymâniye Kütüphânesi, Reşid Efendi, rakam:2038, sh:30-31)

(Teşekkür : Bu namaz tariflerini, hadisleri, zikirlerin ve ibadetlerin yapılışını Arapça'dan Türkçe'ye çeviren, günümüze ulaştıran ve bizlerin faydalanmasını sağlayan sayın Cübbeli Ahmet Hoca' ya teşekkür ediyoruz. Kendisinden Allah razı olsun, bol bereketli vakitler versin.)

6 REKATLIK NAMAZIN TARİFİ VE OKUNACAK SURELERİ

Namazın rekatlara göre kılınışı ve okunacak sureleri aşağıdaki gibidir: