6 Nisan Masumalr Apartmanı'nda çalan şarkı ne? Barış Manço Alla Beni Pulla Beni sözleri
Masumar Apartmanı'nın yeni bölümünde çalan Şarkının özleri merak edildi. Peki, 6 Nisan Masumlar Apartmanı'da çalan şarkı ne? Barış Manço Alla Beni Pulla Beni sözleri
Yeni Türk Alla Beni Pulla Beni şarkısı Masumar Apartmanı'da çalındı. İzleyicilerin merakını uyandıran gelişme sonrası 6 Nisan Masumlar Apartmanı'da çalan şarkı ne? Barış Manço Alla Beni Pulla Beni sözleri araştırıldı.
BARIŞ MANÇO ALLA BENİ PULLA BENİ SÖZLERİ
Alla beni, pulla beni, al koynuna yar
Gözüm senden başkasını görmez oldu yar
Gönlüm senden bir şey ister, nasıl desem yar?
Alla beni, pulla beni, al koynuna yar
Senin için dağları deler, yol açarım yar
Senin için denizleri kuruturum yar
Senin için gök kubbeyi yerlere çalarım yar
Canım iste, canım bile sana kurban yar
Dağlar, taşlar, uçan kuşlar senin olsun yar
Deniz, derya, gökler hep yerinde dursun yar
Gönlüm senden bir şey ister, nasıl desem yar?
Alla beni, pulla beni, al koynuna yar
Saçlarına yıldızlardan taç yapayım yar
Bir nefeste güneşleri söndüreyim yar
Çıra gibi uğrunda ben yanayım yar
Canım iste, canım bile sana kurban yar
Yıldızlar yerinde güzel bırak dursun yar
Saçlarımı ellerinle okşa yeter yar
Gönlüm senden bir şey ister, nasıl desem yar?
Alla beni, pulla beni, al koynuna yar
Rüzgar olup ince beline sarılayım yar
Çimen olup ayağına serileyim yar
Sürme olup gözlerine sürüleyim yar
Canım iste, canım bile sana kurban yar
Alla beni, pulla beni, al koynuna yar
Gözüm senden başkasını görmez oldu yar
Gönlüm senden bir şey ister, nasıl desem yar?
Alla beni, pulla beni, al koynuna yar
Alla beni, pulla beni, al koynuna yar
Gözüm senden başkasını görmez oldu yar
Gönlüm senden bir şey ister, nasıl desem yar?
Alla beni, pulla beni, al koynuna yar