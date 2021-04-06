6 Nisan Masumalr Apartmanı'nda çalan şarkı ne? Barış Manço Alla Beni Pulla Beni sözleri
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6 Nisan Masumalr Apartmanı'nda çalan şarkı ne? Barış Manço Alla Beni Pulla Beni sözleri

Haberler.com / Osman DEMİR - Haberler | Gündem
6 Nisan Masumalr Apartmanı'nda çalan şarkı ne? Barış Manço Alla Beni Pulla Beni sözleri

Masumar Apartmanı'nın yeni bölümünde çalan Şarkının özleri merak edildi. Peki, 6 Nisan Masumlar Apartmanı'da çalan şarkı ne? Barış Manço Alla Beni Pulla Beni sözleri

Yeni Türk Alla Beni Pulla Beni şarkısı Masumar Apartmanı'da çalındı. İzleyicilerin merakını uyandıran gelişme sonrası 6 Nisan Masumlar Apartmanı'da çalan şarkı ne? Barış Manço Alla Beni Pulla Beni sözleri araştırıldı.

BARIŞ MANÇO ALLA BENİ PULLA BENİ SÖZLERİ

Alla beni, pulla beni, al koynuna yar

Gözüm senden başkasını görmez oldu yar

Gönlüm senden bir şey ister, nasıl desem yar?

Alla beni, pulla beni, al koynuna yar

Senin için dağları deler, yol açarım yar

Senin için denizleri kuruturum yar

Senin için gök kubbeyi yerlere çalarım yar

Canım iste, canım bile sana kurban yar

Dağlar, taşlar, uçan kuşlar senin olsun yar

Deniz, derya, gökler hep yerinde dursun yar

Gönlüm senden bir şey ister, nasıl desem yar?

Alla beni, pulla beni, al koynuna yar

Saçlarına yıldızlardan taç yapayım yar

Bir nefeste güneşleri söndüreyim yar

Çıra gibi uğrunda ben yanayım yar

Canım iste, canım bile sana kurban yar

Yıldızlar yerinde güzel bırak dursun yar

Saçlarımı ellerinle okşa yeter yar

Gönlüm senden bir şey ister, nasıl desem yar?

Alla beni, pulla beni, al koynuna yar

Rüzgar olup ince beline sarılayım yar

Çimen olup ayağına serileyim yar

Sürme olup gözlerine sürüleyim yar

Canım iste, canım bile sana kurban yar

Alla beni, pulla beni, al koynuna yar

Gözüm senden başkasını görmez oldu yar

Gönlüm senden bir şey ister, nasıl desem yar?

Alla beni, pulla beni, al koynuna yar

Alla beni, pulla beni, al koynuna yar

Gözüm senden başkasını görmez oldu yar

Gönlüm senden bir şey ister, nasıl desem yar?

Alla beni, pulla beni, al koynuna yar

Gündem Editörü - Osman DEMİR
Osman DEMİR
Gündem Editörü
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