6'ncı katın balkonundan düşen Mustafa öğretmen öldü

ŞANLIURFA'nın Birecik ilçesinde, 6 katlı apartmanın en üst katındaki evinin balkonundan düşen öğretmen Mustafa Yaşar (52), ağır yaralandı. Yaşar, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, öğle saatlerinde, Birecik'e bağlı Meydan Mahallesi'nde meydana geldi. 11 Temmuz İlkokulu'nda sınıf öğretmeni olarak görev yapan Mustafa Yaşar, 6 katlı apartmanın en üst katındaki dairesinin balkonundan bilinmeyen nedenle düştü. Yaşar'ın beton zemine çakıldığını gören komşuları, sağlık ekibine haber verdi. İhbarla gelen sağlık görevlileri, ağır yaralı olduğunu belirlenen Yaşar'ı ambulansla Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaşar, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Mustafa Yaşar'ın intihar mı ettiği yoksa düşerek mi öldüğü yönünde polis inceleme başlattı.



Kaynak: DHA