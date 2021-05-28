6 kişi ölmüş 10 kişi yaralanmıştı, duruşma ertelendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

6 kişi ölmüş 10 kişi yaralanmıştı, duruşma ertelendi

İhlas Haber Ajansı / Mustafa Koçyiğit - Haberler | 3. Sayfa

6 kişi ölmüş 10 kişi yaralanmıştı, duruşma ertelendi Kars'ın Sarıkamış ilçesinde iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan, 6 kişinin öldüğü ve 10 kişinin de yaralandığı kavgayla ilgili davanın duruşması Sivas'ta görüldü, karar çıkmayan duruşma ileriki tarihe ertelendi Kars'ın...

6 kişi ölmüş 10 kişi yaralanmıştı, duruşma ertelendi

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan, 6 kişinin öldüğü ve 10 kişinin de yaralandığı kavgayla ilgili davanın duruşması Sivas'ta görüldü, karar çıkmayan duruşma ileriki tarihe ertelendi

SİVAS - Kars'ın Sarıkamış ilçesinde iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan, 6 kişinin öldüğü ve 10 kişinin de yaralandığı kavgayla ilgili davanın duruşması Sivas'ta görüldü, karar çıkmayan dava duruşması ilerini tarihe ertelendi.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde 19 Mayıs 2019 tarihinde iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada; Hasan, Mahir, Bilal, Resul ve Necati Göçmen ile Ahmet Palaoğlu hayatını kaybetmiş, 10 kişi de yaralanmıştı. 15 sanık hakkında, "kasten öldürme" ve "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından müebbet hapis cezası istemiyle açılan davayla ilgili Yargıtay 5. Ceza Dairesi, güvenlik gerekçe gösterilerek Sivas Ağır Ceza Mahkemesini görevlendirdi. Devam eden davanın bugünkü duruşması Sivas Adliyesi 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü.

Geniş güvenlik tedbirleri altında görülen davada sanıklardan H.K. adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken duruşma 9 Temmuz tarihine ertelendi.

6 kişi ölmüş 10 kişi yaralanmıştı, duruşma ertelendi
6 kişi ölmüş 10 kişi yaralanmıştı, duruşma ertelendi
6 kişi ölmüş 10 kişi yaralanmıştı, duruşma ertelendi
6 kişi ölmüş 10 kişi yaralanmıştı, duruşma ertelendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mustafa Koçyiğit

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker Hasan Polatkan Antony Blinken Mustafa Varank Süleyman Soylu
Magazin Ebru Gündeş Burak Sergen Demet Özdemir Serenay Sarıkaya
Spor Gervinho Merih Demiral Nihat Özdemir Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
6 kişi ölmüş 10 kişi yaralanmıştı, duruşma ertelendi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.5.2021 19:47:43. #1.14#

title