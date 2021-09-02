6 kez evden kaçan evli kadından pes dedirten sözler: Hüseyin'e kaçtım sonra onun arkadaşı Yunus'a gittim
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

6 kez evden kaçan evli kadından pes dedirten sözler: Hüseyin'e kaçtım sonra onun arkadaşı Yunus'a gittim

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Yeni sezona hızlı bir giriş yapan Esra Erol'un programına çıkan İsa Bey, canlı yayına çıkarak 6 kez evden kaçan eşinden boşanmak istediğini söyleyerek yardım istedi. İddiaların ardından canlı yayına çıkan Göknur Hanım ise kaçtığı Hüseyin'e sinirlendiği zaman onun arkadaşı Yunus'la birlikte olduğunu söyledi.

ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programında işlenen bir olay izleyicileri ekrana kilitledi. Canlı yayına çıkan İsa Bey, eşi Göknur'un sürekli evden kaçtığını çocuğuyla da ilgilenmediğini ileri sürdü. İddiaların odağındaki Göknur Hanım ise dün canlı yayına çıkarak yaşadıklarını anlattı.

"KOCAM, KIZIMI HALASINA SATMAYA ÇALIŞTI"

Eşinin sürekli evden kaçmasından bıktığını söyleyen İsa Bey, barışmak istemediğini sadece boşanarak kızının velayetini almak istediğini söyledi. Çocuğu sokak ortasında yerde uyurken başında telefonla oynadığı fotoğrafı ortaya çıkan Göknur Hanım ise eşinin hayatını mahvettiğini hatta çocuğunu halasına satmaya çalıştığını ileri sürdü.

6 kez evden kaçan evli kadından pes dedirten sözler: Hüseyin'e kaçtım sonra onun arkadaşı Yunus'a gittim

"ÖNCE HÜSEYİN'E SONRA YUNUS'A KAÇTIM"

Bugüne kadar 6 kez evden kaçtığını söyleyen Göknur Hanım, eşi İsa'nın eve sevgilisini getirdiğini kadının kendisine "İsa benim sevgilim onunla ayrılacaksın" dediğini bu yüzden de önce Hüseyin, sonra da Yunus isimli kişilere kaçtığını söyledi.

"EŞİMDEN HAMİLE KALINCA KAÇTIĞIM HÜSEYİN'İN AİLESİ BENİ İSTEMEDİ"

Eşinin sevgilisini gördükten sonra Facebook üzerinden tanıştığı Hüseyin'in yanına kaçtığını söyleyen Göknur Hanım, eşinden hamile kaldığını anlayınca kaçtığı Hüseyin'in ailesi tarafından istenmeyince eve geri dönmek zorunda kaldığını anlattı.

6 kez evden kaçan evli kadından pes dedirten sözler: Hüseyin'e kaçtım sonra onun arkadaşı Yunus'a gittim
6 kez evden kaçan evli kadından pes dedirten sözler: Hüseyin'e kaçtım sonra onun arkadaşı Yunus'a gittim
Kayınbiraderine tecavüz eden enişte İsa Akman 35 yıl hapse çarptırıldı
Kayınbiraderine tecavüz eden enişte İsa Akman 35 yıl hapse çarptırıldı
Magazin Sorumlusu - Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu
Haberler.com - Magazin Haberleri
Haber Yorumları (2)
SHEF : Bu ne ya, nerede bir rezillik varsa reyting adına gündem yapılıyor. haber sitelerinin yeni haber kaynakları bu rezil programlar.
Cevap Yaz 5 Yayından Kaldır
ALİ TURKMEN: Yıkıl dünya yıkılda altında kalalım
Cevap Yaz Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Mansur Yavaş Mustafa Şentop Adil Karaismailoğlu
Magazin Hande Erçel Demet Şener Demet Akalın Metin Çekmez
Spor Marcao Mesut Özil Umut Meraş Şenol Güneş Enner Valencia
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
6 kez evden kaçan evli kadından pes dedirten sözler: Hüseyin'e kaçtım sonra onun arkadaşı Yunus'a gittim - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.9.2021 11:45:43. #1.15#

title