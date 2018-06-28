6 Haftalık Hamile Siren Ertan'ın Bebeği Hayatını Kaybetti

2 ay önce iş adamı Ersin Kayalar ile dünya evine giren ve altı haftalık hamile olan Siren Ertan geçtiğimiz gün bebeğinin kalbinin yavaş attığını söyleyere dua istemişti.

HAYATA TUTUNAMADI

Ancak Ertan'ın 6 haftalık minik bebeği hayata tutunamadı. Yaşadığı büyük acıyı Instagram hesabından duyuran Ertan'ın sevenlerini yasa boğdu.

"NE KADAR ÇOK İNSANI ÜZMÜŞÜM"

Siren Ertan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi: "Hamileliğim dün sabah basına sızdırılmasaydı ve tebrik telefonları yağmasaydı henüz sizinle paylaşmayı düşünmüyordum. Bezelyem daha 6.5 haftalıktı. Zaten bu yüzden bezelyemdi ya. Korkum çok ama çoktu. Evet dün bebeğime yazmak, endişemi sizinle paylaşmak beni biraz rahatlattı ama ne kadar çok insanı üzmüşüm. Ne çok yaşadığımın benzerini yaşayan varmış. Yaralarınızın kabuğunu kaldırdığım için özür dilerim. Hoş pek kolay kapanmayacak bir yara ya bizimkisi. Ben de sizin için dilerim ki inşallah acınız azalsın. Dilerim ki paylaşmak size iyi gelmiş olsun. Dilerim ki şu an hamile olanlar hiç etkilenmesinler hayırlısıyla yavrularına kavuşsunlar.

"BEBEĞİMİZİ KAYBETTİK"

Uzun bir gecenin ardından bebeğimizi kaybettik. Başaramadık bezelyemle. Sizi daha da çok üzecek bu ama yazdıklarınızdan anladım ki size de haber vermeliyim. Ne içten yazmışsınız, nasıl dualar etmişsiniz. Tüm gün ofisimi de aramışsınız, dualar yazdırmışsınız. Herkese tek tek çok teşekkür ederiz. Allah bizim için ettiğiniz duaları sizin iyiliğinize saysın inşallah..

"EŞİMLE YİNE DENEYECEĞİZ"

Ve arkadaşlarım; acım o kadar büyük ki telefonu açamıyorum, mesajlarınıza bakamıyorum. Telefonum sessizde. Yüzlerce whatsapp ınızın hepsine bakacağım ama biraz zamana ihtiyacım var. Çünkü şu an içimde öyle bir boşluk var ki ne diyeceğimi bilemiyorum. Halim de yok. Kısaca size diyeceğim ki iyi ki varsınız, iyi ki hayatımdasınız!

Merak etmeyin yine güçleneceğim, yine gülümseyeceğim. Eşimle yine deneyeceğiz. Evet belki çok geç kaldım yaşım 46.5 ama hayat hiç plan yaptırmıyor ki. Çocuk sahibi olma sevdamdan hiç vazgeçmedim geçemedim biliyorum geçemeyeceğim de. Allah'ım inşallah nasip eder. İnşallah dualarımız birleşir bize ışık olur, yol olur. Şimdi sizden ricam artık bunu konuşmayalım olur mu?

YILLARCA GÖZYAŞI DÖKTÜ

Siren Ertan geçen gün yaptığı açıklamada yıllarca çocuğunun olmadığını ve bu hasretinden dolayı yıllarca ağladığını söylemişti.