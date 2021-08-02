6 gündür ciğerlerimiz yanıyor! İşte orman yangınlarında son durum

Türkiye, günlerdir orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Yangınlar nedeniyle yüzlerce yerleşim yeri kullanılamaz hale geldi, pek çok vatandaşımız evlerinden oldu. İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un son paylaştığı verilere göre ise son 6 günde 35 ilimizdeki 129 yangının 122'si kontrol altına alındı. 7 noktada süren yangınlara ise müdahale devam ediyor.

Günlerdir süren orman yangınları ülkemizin ciğerlerini yakıyor. İtfaiye ekiplerinin ve vatandaşların söndürülmesi adına yoğun çaba sarf ettiği yangınlarda büyük ölçüde ormanlık alan zarar gördü.

7 NOKTADA YANGINLAR DEVAM EDİYOR

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, yangınlarla ilgili son durumu paylaştı. Buna göre, 35 ilimizdeki 129 yangının 122'si kontrol altına alındı. 7 noktada devam eden yangınlara ise müdahale sürüyor.

Altun, konuyla ilgili şu ifadelere yer verdi:

"Ülkemizi etkisi altına alan orman yangınlarıyla devletimizin tüm imkanları seferber edilerek mücadelemiz devam etmektedir. 35 ilimizde 129 yangının 122'si kontrol altına alınmıştır. Türkiyemiz güçlüdür!

"İYİ NİYETLİ HER YARDIM GEREKLİDİR"

İyi niyetli her yardım ve katkı milli birlikteliğimizin gereğidir. Ancak bu akşam itibariyle yurt dışından ve tek merkezden organize edilen sözde yardım kampanyası ideolojik saiklerle, devletimizi aciz göstermek, devlet-millet birlikteliğimizi zayıflatmak amacıyla başlatılmıştır.

"DEVLETİMİZ DİMDİK AYAKTADIR"

Türkiyemiz güçlüdür. Devletimiz dimdik ayaktadır. Cumhurbaşkanımızın dediği gibi yitirdiğimiz canlar dışında bütün kayıplarımızı telafi edecek, içimizi yakan bu ateşi söndüreceğiz.

"TUZAKLARA DÜŞMEYİN"

Şu anda sosyal iletişim platformlarında, anlık mesajlaşma gruplarında, forumlarda yayılan bilgilerin büyük çoğunluğu yalan haberdir. Bugün böyle bir doğal afet durumunda dahi bu türden yalanları yayanların tuzağına düşmeyelim. Lütfen resmi mercilerin açıklamalarına itimat edelim."