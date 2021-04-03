6 adım ötede kısıtlama
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6 adım ötede kısıtlama

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
6 adım ötede kısıtlama

Coğrafi konum ve sosyal yapı itibariyle iç içe bir yaşam süren Yozgat'ın Yerköy ilçesi ile Kırşehir'in Çiçekdağı ilçelerini dağlar, ovalar değil yol ve caddeler ayırıyor.

Coğrafi konum ve sosyal yapı itibariyle iç içe bir yaşam süren Yozgat'ın Yerköy ilçesi ile Kırşehir'in Çiçekdağı ilçelerini dağlar, ovalar değil yol ve caddeler ayırıyor. Hafta sonu kısıtlamasında ise turuncu renkte olan Kırşehir ve ilçelerinde sokak kısıtlaması yokken, kırmızı renkte olan Yozgat ve ilçelerinde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor.

İki ilçe merkezi hem şehirleşme yönünden hem de sosyal, ekonomik ve kültürel yönden birleşmiş durumda. Farklı illere bağlı oldukları halde iç içe yaşanılan iki ilçede zaman zaman ilginç görüntüler meydana geliyor. Yerköy ilçesinde yaşayan Sadık Gençaslan adlı vatandaş sınır bölgesinde adım sayarak kısıtlama bölgesi ile serbest bölgeyi tarif etti. Gençaslan, kurallara uymayanlar için de tavsiyede bulunurken Yozgat'ta kısıtlama olduğunu Kırşehir'de olmadığını söyledi. Muhlis Yılmaz adlı vatandaş ise 2 farklı çöp konteynırı ile bölgelerin ayrıldığını ve karşılıklı iki ilçenin komşu olduğunu belirtti. Veysel Yağar isimli öğrenci ise insanların maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat etmesini istedi.

Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesinde ikamet edip iş yeri Yozgat'ın Yerköy ilçesinde olan bir kişi, ortalama 5 dakikada iş yerine gidebiliyor. Çiçekdağı halkı ise alışveriş için Kırşehir yerine daha yakın mesafede olan Yerköy ilçesine gidiyor. Yozgat ve ilçelerinde hafta sonu uygulanan yasak Kırşehir'de bu hafta akşam 21: 00 itibari ile bir günlük uygulanacak. - KIRŞEHİR

6 adım ötede kısıtlama
6 adım ötede kısıtlama
6 adım ötede kısıtlama

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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