6,6'lık depremin ardından milyonluk rezidanslar oturulamayacak hale geldi
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6,6'lık depremin ardından milyonluk rezidanslar oturulamayacak hale geldi

30.10.2020 19:49 | Son Güncelleme: 30.10.2020 19:57

İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından eski binaların yanı sıra yeni yapılan milyonlarca liraya mal olan daireler de hasar gördü.

İzmir'in Seferihisar ilçesinde saat 14.51'de 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Ege Bölgesi'ndeki birçok ilden hissedilen depremde şu ana kadar 12 kişi hayatını kaybetti, 419 kişi yaralandı. İzmir'deki korkunç depremin ardından milyonlarca liraya satılan rezidansların hasarlı hali görenleri korkuttu.

SANİYE SANİYE GÖRÜNTÜLENDİ

Depreme dayanıklı olduğu söylenerek milyonlarca liraya satılan evler, büyük hasar gördü. Deprem sonrasında binanın içine giren vatandaşlar, korkulu bir şekilde milyonluk dairelerin ne hale geldiğini saniye saniye kaydetti.

15.68 SANİYE SÜRDÜ

Türkiye saati ile 14:51'de merkez üssü Ege Denizi, 17.26 km Seferihisar olan 6.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 16.54 km derininde meydana gelen bu depremin en yakın yerleşim birimi olan İzmir ilinin Seferihisar ilçesine bağlı Doğanbey Payamli köyüne uzaklığı 23.38 km saptandı. Ana şoktan, 18:00'a kadar geçen zamanda, büyüklükleri 3.3 ile 4.8 arasında değişen 19 artçı deprem kaydedildi. Depremin süresi ise ilk hesaplamalara göre 15.68 saniye olarak belirlendi.

6,6'lık depremin ardından milyonluk rezidanslar oturulamayacak hale geldi

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