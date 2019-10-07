58 kilo veren oyuncu Yeşim Ceren Bozoğlu'nun zayıf hali Aleyna Tilki'ye benzetildi

07.10.2019 14:59

Yıllar önce rol aldığı O Hayat Benim dizisinde "Nuriye" rolü için kilo alan oyuncu Yeşim Ceren Bozoğlu, tüp mide ameliyatı olarak 58 kilo verdi. Yeni saç rengi ve fit görüntüsüyle bambaşka görünen oyuncu, Aleyna Tilki'ye benzetildi.

ALEYNA'YA BENZETİLDİ

Geçirdiği mide ameliyatı sonrasında değişimi ile herkesi şaşkınlığa uğratan Yeşim Ceren Bozoğlu, sosyal medya paylaşımlarıyla da herkesi şaşırtmaya devam ediyor. Sosyal medya hesabı Instagram'dan göbeğinin açık olduğu bir fotoğrafını paylaşan Bozoğlu, 19 yaşındaki şarkıcı Aleyna Tilki'ye benzetildi.

Sosyal medya hesabını aktif kullanan oyuncu, sık sık paylaştığı fotoğraflarla hayranlarıyla değişim sürecini paylaşıyor. Ekranların sevilen oyuncusu son olarak Kanal D ekranlarında yayınlanan Yüzleşme dizisinde rol almıştı.

Yeşim Ceren Bozoğlu'nun yeni hali

"ZAYIFLADIKTAN SONRA ANNE BABAM BENİ TANIMADI"

Tüp mide ameliyatı olup kilolarındna kurtulan Yeşim Ceren Bozoğlu, katıldığı canlı yayında değişim süreci hakkında şunları söylemişti: 'Ben şu an kendimi 23 yaşımda hissediyorum, ama bunu sadece kilo ile bağlamıyorum. Hayatımı daha iyi yönettiğimi düşünüyorum. Kendimi daha pozitif, daha dişi hissediyorum. Kalbiniz güzelse kilo hiç önemli değil. Ben yapı olarak utangaç bir insanım oyuncu olmamın sebebi de o utangaçlığımı üzerimden atmak içindi. Zayıfladıktan sonra havaalanına annem ile babamı almaya gittim. Annem babam beni tanımadı. Babam birkaç kez yanımdan geçti 'Baba ben buradayım' dedim. Öyle tanıdılar."

İşte Yeşim Ceren Bozoğlu'nun kilolu hali...