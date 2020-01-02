540 gram doğan Sümeyye bebek, kör olmaktan kurtuldu

02.01.2020 13:01 | Son Güncelleme: 02.01.2020 13:02

SAMSUN'da, 24 haftalık ve 540 gram olarak 7 ay önce dünyaya gelen Sümeyye Koç, 125 gün yoğun bakımda kaldı. 'Prematüre retinopatisi' hastalığı tanısı konulan bebek, Samsun Büyük Anadolu Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Doç.Dr. Emrullah Beyazyıldız tarafından uygulanan tedavi ile kör olmaktan kurtuldu.

Samsun'da, Nurgül ve Ömer Koç çiftinin bebekleri 7 aylık Sümeyye Koç, henüz 24 haftalıkken 540 gram olarak dünyaya geldi. Minik Sümeyye, 125 gün yoğun bakımda yaşam mücadelesi verdi. Yapılan göz muayenesinde, tedavi edilmediğinde körlükle sonuçlanan 'Prematüre retinopatisi' tanısı konuldu. Samsun Büyük Anadolu Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Doç.Dr. Emrullah Beyazyıldız tarafından uygulanan tedavide ilk olarak kuvözde enjeksiyonla müdahale yapıldı. Minik Sümeyye, hastalık nüksedince bu kez lazer tedavisi uygulanarak kör olmaktan kurtuldu.

Kaynak: DHA

'ÇOK ZOR OLDU'Kızının hastalığının ilk teşhis edildiğinde görebilmesi için çok olumlu şeyler söylenmediğini belirten anne Nurgül Koç "Her şeye hazırlıklı olmamız gerektiği söylendi. Görmeye de bilir ancak tedavi yöntemi var dediler. Çok zor oldu. Bebeğimin damar yolları bile çok zor açıldı. Onu öyle görmek çok zor. Şu an görüyor. Herhangi bir sorun yok çok şükür. Oyuncakları kendisi hareketlerine göre kafasını çeviriyor, bakıyor. Işığa çıktığı zaman gözünü kırpıyor" diye konuştu.'LAZER TEDAVİSİ UYGULANDI'Uygulanan tedavi ile ilgili bilgi veren Doç. Dr. Beyazyıldız, Sümeyye Koç'un damarlarının çok küçük olması nedeniyle önce enjeksiyon tedavisi uygulandığını dile getirerek "Bu bebeğe biz enjeksiyon tedavisini uygun gördük. Çünkü damarları çok küçüktü ve gözü gelişmemişti. Sonraki süreçlerde bu hastalığın nüksetme özelliği var. Lazer tedavisi uygulamayı uygun gördük. ve şimdilik gözü sakin. Bebeğimiz görme seviyesine ulaştı. Görmesini sağlıyor. "şeklinde konuştu.'TEDAVİ EDİLMEZSE KÖRLÜĞE NEDEN OLUYOR'Doç.Dr. Beyazyıldız, prematüre retinopatisi hastalığının gözün görmeyi sağlayan retina tabakasında anormal damar gelişimi anlamına geldiğini söyleyerek "Prematüre doğan bebeklerde göz gelişimi tamamlanmadığı için, bu bebeklerde anormal göz gelişimi olabiliyor. Gözün retina tabakası yani görmeyi sağlayan tabakasında gelişme bozukluğu ortaya çıkıyor. Doğru zamanda, doğru bebeğe, doğru tedaviyi uygulamak gerekiyor. Tabii ki tedavi edilmediği takdirde körlüğe sebep olan bir hastalık" dedi.Hastalık 32 haftadan önce, bin 500 gramın altında doğan ve uzun süre kuvözde kalan bebeklerde görülüyor. Bin 500 gramın altında doğan bebeklerde bu hastalığın görülme sıklığı ortalama yüzde 45 doğum haftası ve kilosu düştükçe risk daha da artıyor.