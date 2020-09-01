54 farz nedir? 54 farz maddeleri nelerdir, hangileridir? Anlamı ve açıklamaları Dinimizde yapılması gereken farzlardan olan 32 farzın dışında 54 farz da vardır. İslam alimleri her müslümanın öğrenmesi, inanması, uygulaması gereken farzlardan 54 tanesini seçmişlerdir. Peki 54 farz nedir, 54 farz maddeler halinde nelerdir, 54 farz tamamı anlamları ve açıklamalı şekilde hangileridir? Hepsi yazımızda...

İslam dininde 32 farz ve 54 farzlar vardır. Bu farzlar müslümanlar tarafından bilinip öğrenilmesi gereken farzlardandır. 54 farz 32 farza göre daha uzundur ve ikinci grup farz olarak geçer. Yani 54 farzda 32 farz bulunmaz. Bu iki farz grubu farklı geçmektedir. 54 farz nedir? 54 farz maddeleri nelerdir? 54 farz maddeler halinde hangileridir?

FARZ NEDİR?

Farz: Fıkıh bilginleri tarafından oluşturulmuş ve tanımlaması yapılmış olan bir İslâm dinî terimidir. Yine fıkıhçılar tarafından tanımlanan efâl-i mükellefînden sayılır. İslâmî anlayışta Allah'ın sözü sayılan Kur'an'da Müslümanlara yapılmasının açık bir şekilde emredildiği kurallar veya ibadetler olarak kabul edilir. Kur'an'da yapılması açık emir ve gereklilik ifade etmeyen fiiller ise vacip gibi başka kavramlar ile tanımlanır.

Yani kısaca günlük hayatımızda da kullandığımız farz "kesinlikle yapılması şart olan" demektir. Dini olarak da kesinlikle emredilen ve yapılması gereken işler anlamına gelmektedir.

TDK'ya göre farz kelimesi "Müslümanlıkta, özür olmadıkça yapılması zorunlu, yapılmaması günah sayılan ibadet." ve "Yapmak zorunda kalınan şey, boyun borcu." anlamlarına gelmektedir.

32 FARZ NEDİR?

32 farz; İman, İslam, namaz ve abdest ana başlıklarında toplam 32 adet farz bulunduğu için literatürde ve halk arasında 32 farz olarak geçiyor. 32 farz İmanın şartları, İslamın şartları, Namazın farzları, Abdestin farzları, Guslün farzları ve Teyemmümün farzları olarak toplamda 32 farzdan oluşur. 32 farzın tamamını geçtiğimiz ay sitemizde paylaşmıştık. Oradan okuyabilirsiniz.

54 FARZ NEDİR?

54 farz ise bir diğer farz grubudur. İslam âlimleri, her Müslümanın öğrenmesi, inanması ve tâbi olması lazım olan farzlardan elli dört tanesini seçmişlerdir. Ardından 54 farz olarak kalmıştır. Halk arasında ise 32 farz ve 54 farz olarak farklı 2 farz grubu bilinir. Daha çok 32 farzın ne olduğu bilinse de 54 farz da bilinmesi gereken farzlardandır. 54 farzın tamamı aşağıdaki gibidir.

54 FARZ NELERDİR?

54 farz sırasıyla maddeler halinde aşağıda yazıldığı gibidir: