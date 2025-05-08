Mattia Ahmet Minguzzi cinayeti davasında ara karar

Ahmet Minguzzi cinayeti davasında ara karar
CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik için 15 yıl 6 ay hapis talebi

Özgür Çelik için 15 yıl 6 ay hapis talebi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Evliliğin zorlaştırılmasını asla doğru bulmuyoruz

Gençlerin belini büken listeye ateş püskürdü: Asla doğru bulmuyoruz
Büyükçekmece Belediyesi'ne yolsuzluk soruşturması başlatıldı

Bir CHP'li belediyeye daha soruşturma

53 yıllık uzay kapsülü Dünya'ya düşüyor! Kosmos'un Türkiye'ye düşme ihtimali var mı?

53 yıllık uzay kapsülü Dünya'ya düşüyor! Kosmos'un Türkiye'ye düşme ihtimali var mı?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

53 yıl önce uzaya fırlatılan bir uzay kapsülünün bu hafta sonu Dünya'ya düşmesi bekleniyor. Peki, Uzay kapsülü Türkiye'ye düşecek mi? Uzay kapsülü ne zaman düşecek? İşte detaylar...

Kosmos'un Türkiye'ye düşme ihtimali var mı? 53 yıllık bir uzay kapsülünün Dünya'ya düşeceği bildirildi. Kapsülün düşeceği yerin tam olarak bilinmediği ve Türkiye'ye düşme ihtimalinin de olduğu belirtildi. Uzmanlar, kapsülün düşeceği bölge ve olası etkileri üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Peki, Türkiye'ye düşme ihtimali var mı?

NE OLMUŞTU?

1972'de Sovyetler tarafından fırlatılan ancak arızayla Dünya yörüngesinde kalan Kosmos 482 adlı uzay aracının 8–14 Mayıs tarihleri arasında Dünya'ya düşmesi bekleniyor. Türkiye de risk altındaki bölgeler arasında yer alıyor.

TÜRKİYE'YE DÜŞME İHTİMALİ VAR MI?

Uzay ve havacılık konularında yayınlar yapan Telegram yayıncısı Georgi Trişkin, Kosmos 482'nin olası düşme bölgeleri arasında Mısır, Suriye, Azerbaycan ve Türkiye gibi yerleşim alanlarının bulunduğunu belirtti. Trişkin, "Eğer tahmin ettiğimiz gibi saatte 242 kilometre hızla düşerse, yaratacağı patlama enerjisi birkaç yüz gram TNT'ye eşdeğer olabilir" ifadelerini kullandı.

NE ZAMAN DÜŞECEK?

Bilim insanlarına göre, Kosmos 482'nin Dünya'ya düşme olasılığı 8 ile 14 Mayıs tarihleri arasında. Yetkililer, düşüş anında herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmaması için bölgesel hava ve uzay savunma sistemlerinin tetikte olmasını öneriyor.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hindistan-Pakistan savaşı ABD'yi alarma geçirdi

2 nükleer gücün savaşı ABD'yi alarma geçirdi! Şehirler boşaltılıyor
Fenerbahçe yönetimi genç yıldız için teklif edilen çuvalla parayı reddetti

Genç yıldız için teklif edilen çuvalla parayı reddettiler
Türk milyarder 'Komşu'da tıka basa yedi içti, gelen hesaba şaşırdı

Türk milyarder 'Komşu'da tıka basa yedi içti, gelen hesaba şaşırdı
Savaş büyüyor! Pakistan 12 Harop SİHA'sını vurdu

Dünya nefessiz izliyor! Önlerini çıkanı vurup tek tek indirdiler
Müzik kursunda büyük rezillik! 'Tadım oyunu' adı altında cinsel istismar iddiası

Kursta büyük rezillik! 'Tadım oyunu' adı altında cinsel istismar
DEM Parti'den 'suikast' açıklaması: Sırrı Süreyya Önder'in aracında düzenek bulundu

DEM Parti'den "suikast" açıklaması: Aracında düzenek bulundu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.