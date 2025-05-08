53 yıllık uzay kapsülü Dünya'ya düşüyor! Kosmos'un Türkiye'ye düşme ihtimali var mı?

Kosmos'un Türkiye'ye düşme ihtimali var mı? 53 yıllık bir uzay kapsülünün Dünya'ya düşeceği bildirildi. Kapsülün düşeceği yerin tam olarak bilinmediği ve Türkiye'ye düşme ihtimalinin de olduğu belirtildi. Uzmanlar, kapsülün düşeceği bölge ve olası etkileri üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Peki, Türkiye'ye düşme ihtimali var mı?

NE OLMUŞTU?

1972'de Sovyetler tarafından fırlatılan ancak arızayla Dünya yörüngesinde kalan Kosmos 482 adlı uzay aracının 8–14 Mayıs tarihleri arasında Dünya'ya düşmesi bekleniyor. Türkiye de risk altındaki bölgeler arasında yer alıyor.

TÜRKİYE'YE DÜŞME İHTİMALİ VAR MI?

Uzay ve havacılık konularında yayınlar yapan Telegram yayıncısı Georgi Trişkin, Kosmos 482'nin olası düşme bölgeleri arasında Mısır, Suriye, Azerbaycan ve Türkiye gibi yerleşim alanlarının bulunduğunu belirtti. Trişkin, "Eğer tahmin ettiğimiz gibi saatte 242 kilometre hızla düşerse, yaratacağı patlama enerjisi birkaç yüz gram TNT'ye eşdeğer olabilir" ifadelerini kullandı.

NE ZAMAN DÜŞECEK?

Bilim insanlarına göre, Kosmos 482'nin Dünya'ya düşme olasılığı 8 ile 14 Mayıs tarihleri arasında. Yetkililer, düşüş anında herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmaması için bölgesel hava ve uzay savunma sistemlerinin tetikte olmasını öneriyor.