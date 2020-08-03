53 yıl önce birbirlerinden ayrılan kız kardeşleri koronavirüs buluşturdu
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53 yıl önce birbirlerinden ayrılan kız kardeşleri koronavirüs buluşturdu

ABD'nin Nebraska eyaletinde yaşayan 73 yaşındaki Doris Crippen koronavirüse (Covid-19) yakalanması sonucu zayıf düşerek kolunu kırdı.

53 yıl önce birbirlerinden ayrılan kız kardeşleri koronavirüs buluşturdu
03.08.2020 13:43 | Son Güncelleme: 03.08.2020 13:49

ABD'nin Nebraska eyaletinde yaşayan 73 yaşındaki Doris Crippen koronavirüse (Covid-19) yakalanması sonucu zayıf düşerek kolunu kırdı. Crippen, koronavirüs tedavi sürecinin ardından kırdığı kolu için gittiği rehabilitasyon merkezinde 53 yıldır ayrı kaldığı kız kardeşine kavuştu.

ABD'nin Nebraska eyaletinde bulunan Fremont şehrinde yaşayan 73 yaşındaki Doris Crippen, koronavirüse yakalanıp zayıf düşmesi sonucu kolunu kırdı. Ancak koronavirüse yakalandığını henüz bilmeyen yaşlı kadın, kolunun kırılması nedeniyle gittiği bir hastanenin acil servisinde virüs taşıdığını öğrendi. Hastaneye yatırılan Crippen, 1 aylık koronavirüs tedavi sürecinin ardından kırdığı kolu için Fremont Methodist Sağlık hizmetlerine ait Dunklau Gardens rehabilitasyon merkezine gitti.

PANODA 53 YILDIR GÖRMEDİĞİ KIZ KARDEŞİNİN İSMİNİ GÖRDÜ

Aynı rehabilitasyon merkezinde 22 yıldır görevli olan 53 yaşındaki Bev Boro, hastaların isimlerinin yazdığı bir panoda Crippen'in ismini gördü ve onun kız kardeşi olabileceğini fark etti. Boro, 27 Haziran'da Crippen'in kız kardeşi olduğunu doğrulamak için onun odasına gitti. Crippen'in işitme zorluğu çekmesi nedeniyle Boro, beyaz bir tablete babasının ismini yazdı ve Crippen'de bu kişinin babası olduğunu doğruladı.

"BORO'YU EN SON BEBEKKEN GÖRMÜŞTÜM"

Kız kardeşini bulma süreciyle ilgili yerel medyaya konuşan Boro, kız kardeşini bulduğuna inanamadığını ifade ederken; Crippen ise gözyaşlarına boğulduğunu belirterek, "Kız kardeşimi bulmak beni mutlu etti. En son onu bebekken görmüştüm ve üzerinden 53 yıl geçti" dedi.

CRIPPEN DAHA ÖNCE KARDEŞLERİNİ BULMAYA ÇALIŞTI ANCAK BAŞARILI OLAMADI

53 yıldır birbirlerinden ayrı olan 2 kız kardeş, aynı babaya ve farklı annelere sahip. Crippen'in annesi ile yaşadığı ve Boro'nun ise 6 aylıkken diğer 4 kardeşiyle birlikte devlet tarafından, evlat edinilmeleri için bir programa yerleştirildiği ifade edildi. Crippen'in yıllar içinde birkaç kez kardeşlerini bulmaya çalıştığı ancak başarılı olmadığı ifade edildi. Boro'nun ise bazı kardeşlerine ulaşabildiği ve son olarak da Crippen'i bulduğu belirtildi.


Kaynak: DHA

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