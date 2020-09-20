51 yaşındaki Jennifer Lopez'den gençlere taş çıkartan bikinili poz
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51 yaşındaki Jennifer Lopez'den gençlere taş çıkartan bikinili poz

Dünyaca ünlü şarkıcı ve oyuncu Jennifer Lopez, bikinili pozunu "Tatil hisleri" notuyla sosyal medya hesabından paylaştı. 51 yaşında olmasına rağmen kusursuz fiziğiyle gençlere taş çıkartan ünlü ismin paylaşımına milyonlarca beğeni geldi.

51 yaşındaki Jennifer Lopez'den gençlere taş çıkartan bikinili poz
20.09.2020 20:46 | Son Güncelleme: 20.09.2020 20:54

51 yaşındaki şarkıcı ve oyuncu Jennifer Lopez, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla yine adından söz ettirmeyi başardı.

Instagram hesabında 131 milyon takipçisi olan Jennifer Lopez, bikinili pozunu "Tatil hisleri"notuyla takipçilerinin beğenisine sundu. Kusursuz fiziğiyle gençlere taş çıkartan ünlü ismin paylaşımına milyonlarca beğeni ve binlerce yorum geldi.

51 yaşındaki Jennifer Lopez'den gençlere taş çıkartan bikinili poz

KUMSALDA UZANDIĞI BİKİNİLİ POZUNU PAYLAŞTI

Öte yandan Jennifer Lopez, geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından kumsalda uzandığı bikinili bir pozunu paylaştı. Lopez'in "Yazın son anlarına tutunuyorum" notuyla paylaştığı poza 2,4 milyon beğeni geldi.

51 yaşındaki Jennifer Lopez'den gençlere taş çıkartan bikinili poz
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