Meteoroloji'den 50 ile sarı ve turuncu kodlu uyarı! 2 gün sürecek
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Meteoroloji 9-15 Şubat tarihlerinin hava durumu raporunu yayınlandı. Rapora göre; çarşamba ve perşembe günü hava sıcaklıklarının düşmesi bekleniyor. Öte yandan çarşamba günü için de 50 ile yönelik turuncu ve sarı kodlu uyarı yapıldı. Tehlikeli hava durumunu işaret eden uyarıda 50 ilde kar yağışı, kuvvetli yağmur ve fırtına bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre çarşamba günü yurt genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Marmara'nın doğusu, Karadeniz, Güney Ege, Batı ve Doğu Akdeniz ile Güneydoğu'da sağanak, İç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
Rüzgarın; Batı kesimlerde kuzey yönlerden, doğu bölgelerde güney yönlerden orta kuvvette, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (40-80 km/saat) esmesi bekleniyor.
Kuvvetli rüzgar, kar yağışı ve yer yer sağanak yağış beklenen 50 il sarı ve turuncu kodla uyarılırken iller şu şekilde sıralandı: Adana, Amasya, Ankara, Antalya, Artvin, Balıkesir, Bilecik, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Edirne, Giresun, Gümüşhane, Hatay, Isparta, Mersin, İstanbul, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, K.Maraş, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Yozgat, Zonguldak, Aksaray, Bayburt, Karaman, Kırıkkale, Bartın, Yalova, Karabük, Osmaniye ve Düzce.
Hava sıcaklıklarının çarşamba iç kesimlerde, perşembe günü doğu bölgelerde azalacağı, ancak cuma gününden itibaren batı kesimlerden başlayarak tekrar artacağı tahmin ediliyor.
Ayrıca, çığ tehlikesine karşı, Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek kar örtüsünün bulunduğu eğimli yamaçların bulunduğu bölgelerde meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerekiyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.