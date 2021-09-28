ELAZIĞ (İHA) - 50 çeşit hayvanın anatomik yapısının bulunduğu müzede, Türkiye'de ilk olan zürafa iskeleti yer alıyor

ELAZIĞ - Elazığ Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi tarafından oluşturulan anatomi müzesinde 50 çeşit yabani ve evcil hayvanların anatomik yapıları sergilenirken, müzede sadece fakültede bulunan 5 buçuk metre uzunluğundaki zürafa iskeletinin de olması dikkatli üzerine çekiyor.

Elazığ'da Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesinde 40 yıl önce Anatomi Müzesi kuruldu. Müze, öğretim üyeleri ve öğrencilerin katkılarıyla 50'den fazla hayvan türünü içinde barındırıyor. Anatomik yapı oluşumlarını öğrencilerin eğitimine sunan fakültenin müzesinde ayrıca Türkiye'de tek olan 5 buçuk metre uzunluğundaki zürafa iskeleti de sergileniyor. Müze, fakültede eğitim alan öğrencilerin yanı sıra ziyaretçilerine de kapılarını açıyor.

Eğitime önem verdikleri için anatomi koleksiyonunu da zengin tuttuklarını belirten FÜ Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Çalıcıoğlu, "Şu anda fakültemize ait anatomi müzesinde bulunmaktayız. Veteriner eğitimi diğer hekimlik eğitimi veren fakültelerden farklı olarak sadece bir türle ilgili eğitim vermez biz başta evcil hayvan türleri olmak üzere yaban hayvan türleri de içine alan daha geniş bir eğitim yelpazesine sahibiz. Veterinerlik eğitimi aslında burada başlıyor. Şuanda içinde bulunduğumuz anatomi müzesinde 50'den fazla evcil ve yaban hayvanına ait anatomik yapılar sergilenmektedir. Öğrencilerimiz hayvanların iskelet sisteminden başlayarak öncelikle ilk iki senede bunların işleyişlerini, normal yapılarını öğrenir. Daha sonra 3., 4. ve 5. sınıflarda da bu hayvanların hastalıkları hakkında teşhis ve tedavileri ile ilgili eğitimler alarak hekimlik eğitimlerini tamamlarlar. Veteriner fakültemiz, Türkiye'de seçkin bir yere sahiptir. Hem ulusal hem uluslararası akreditasyona sahip bir fakültedir. Bunun da önemli olduğunu düşünüyorum" dedi.

"Türkiye'de bir tek bizde var"

Müzede 50'den fazla evcil ve yaban hayvanına ait anatomik oluşumların olduğunu belirten Veteriner Fakültesi Anatomi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Sadık Yılmaz ise "Burada 50'nin üzerinde evcil ve yaban hayvanlarının çeşitli anatomik oluşumları var. Çoğunlukla iskeletler, dolgular ve plastinatlar gibi bir çok anatomik oluşumlar var. Müzemiz yaklaşık 40 yıldır var ve gittikçe de gelişim kaydetti. Müzemizi, dekanlığın izniyle halka açık özellikle ilk ve orta öğretimden çok sayıda öğrenci ziyaret etti. Anatomik yapıların içerisinde bir çoğu eğitim materyali olarak da kullanılıyor ama bir kısmı eğitim materyali da kullanılmayan yaban hayvanları, dolgular, dabaklar gibi görsel zenginliği arttırmaya yönelik materyallerimiz. Zürafa iskeleti, müzeye sığmıyor şuanda girişte. 5 buçuk metre uzunluğunda bir zürafa iskeletimiz var. Sanıyorum, Türkiye'de bir tek bizde var" diye bilgi verdi.