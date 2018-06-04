50 Bin Konutluk Kuzey Şehrin İlk Etabında Hak Sahipleri Kura ile Belirlendi

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin işbirliği ile gerçekleştirilen 50 bin konutluk Kuzey Şehir konut projesi kapsamında 2'nci etap 749 adet konutun kurası çekildi.

Şehit ve Gazi ailelerine öncelik tanına kura çekimine Toplu Konut İdaresi Başkanı Mehmet Ergün Turan, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti Gaziantep Milletvekilleri, Şahinbey ve Şehitkamil Belediye Başkanları katıldı. Toplu Konut İdaresi Başkanı Mehmet Ergün Turan, Kuzey Şehir projesinin 8 buçuk milyon metrekare alana sahip olduğunu belirterek, "Bildiğiniz gibi ülkemizin en büyük ve en kapsamlı projesi olan Gazianep Kuzey Şehir Projesini Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile birlikte 2015 yılında başlatmıştık. Bu proje kapsamında 8 buçuk milyon metrekare alan üzerinde ve 200 bin kişinin ikamet edeceği 40 ile 50 bin konutluk bir proje hazırladık. Bu proje Gaziantep'e ve bölgeye değer katacak olup yeni bir cazibe merkezi oluşturacaktır" dedi.

"Önce al sonra öde"

Turan, "Konut ödemeleri 454 TL fiyattan başlayan taksitlerle ödenecektir. Sadece 2+1 konutlar için TOKİ'nin her yerde uygulamadığı bu projede taksitler konut tesliminden sonra başlayacaktır. Çünkü dar gelirli vatandaşlarımız hem konut taksiti hem de kira ödeyemezler" şeklinde konuşu.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise, "Kuzey Şehirde direkler viyadükler hızlı bir şekilde tamamlanıyor. Ortadoğu Fuar Merkezi'nden (OFM) yola giren bir vatandaş 15 dakika sonra bu saklı kent Kuzey Şehre ulaşacak. Ne köylerin arasından geçeceksiniz. Ne de organizenin içinden geçeceksiniz" diye konuştu. - GAZİANTEP