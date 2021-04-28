50 bin kilometrede 600 çalışan bu sistemle güvende

Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ (OEDAŞ) 2020 yılından beri sahadaki çalışanlarıyla merkez arasında anlık görüntülü bağlantı kurarak iş sağlığı ve güvenliği konusundaki hassasiyetini sürdürüyor.

Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ (OEDAŞ) 2020 yılından beri sahadaki çalışanlarıyla merkez arasında anlık görüntülü bağlantı kurarak iş sağlığı ve güvenliği konusundaki hassasiyetini sürdürüyor.

Afyonkarahisar, Bilecik, Eskişehir, Kütahya ve Uşak illerine elektrik dağıtımı sağlayan OEDAŞ, 2020 yılından beri sahada çalışanlarına iş güvenliği ve sağlığını sağlamak adına Görüntülü Teyit Sistemi kullanıyor. Merkez birimde bulunan iş güvenliği uzmanları ve sahadaki teknisyenler arasında kurulan görüntülü bağlantılar sayesinde herhangi bir arıza durumunda anında görüntülü bağlantı sağlanarak arızalar ve rutin kontroller çok daha güvenli bir şekilde yapılıyor. OEDAŞ Direktörü Muzaffer Yalçın, 2020 yılından beri kullandıkları Görüntülü Teyit Sistemi'ni anlattı.

"600'e yakın çalışanın güvenliğini sağlamakta bu sistemin görevi büyük"

OEDAŞ olarak 2017 yılından beri kesintisiz enerji için yaklaşık 2 milyar TL'nin üzerinde yatırım yaptıklarını ifade eden direktör Muzaffer Yalçın, bu yatırımların arasında teknolojik yatırımların en önemlilerinden olduğunu vurguladı. Görüntülü Teyit Sistemi'ni 600'e yakın teknisyenin çalışmalarını güvenli şekilde izlemek amacıyla kurduklarını söyleyen Yalçın, "Görüntülü tesislerimiz beş şehrimizde yaklaşık 49 bin kilometrekarelik bir alanda vermiş olduğumuz hizmetini ve takriben 50 bin kilometre enerji nakil hattımız üzerinde çalışan 600'e yakın teknisyenimizin de sürekli bakım ve kesintilere müdahaleleri sırasında güvenliklerini sağlamak amacıyla kurduk" ifadelerini kullandı.

"Sahadaki çalışanlarımız merkezdeki iş güvenliği uzmanlarıyla her zaman iletişim halinde"

Görüntülü Teyit Sistemi'nin işleyişi hakkında konuşan OEDAŞ direktörü Muzaffer Yalçın, "Merkez birimimizdeki iş güvenliği uzmanlarımız, sahada çalışan arkadaşlarımızın yapmış olduğu operasyonlar ve tehlikeli işler sırasında, çalışmaların uygun olup olmadığı, enerjinin kesilip kesilmediği konusunda teyitleri vererek operasyonun başlamasını ve onların sürekli denetim altında tutulmasını sağlıyorlar" dedi.

Kurulan anlık görüntülü iletişim sayesinde daha kısa sürede daha doğru çalışmalar yapılıyor

Sahadaki çalışanların iş güvenliğini sağlama konusunda önemli yere sahip Görüntülü Teyit Sistemi'ni Eskişehir'de 2020 yılbaşı itibariyle başladıklarını aktaran Muzaffer Yalçın, Temmuz 2020'den beri tüm bölgede aktif olarak kullandıklarını anlattı. Sistemi kullanmaya başladıklarından bu yana ciddi bir şekilde iş güvenliği ve sağlığı kurallarına uygun olarak gerekli hassasiyet gösterdiklerini ve bu doğrultuda çalışmaları gözlemlediklerini söyleyen Yalçın, çalışanlara sahada yaptıkları hatalar konusunda anlık olarak bilgi dönüşü yaptıklarını, bu sayede kısa sürede daha doğru çalışmalar yapılmasını sağladıklarını aktardı.

"Sadece 4 ayda 7 binin üzerinde görüntülü teyit gerçekleşti"

Sistemi kullanmaya başladıklarından bu yana binlerce görüntülü teyit gerçekleştirdiklerini söyleyen OEDAŞ direktörü Muzaffer Yalçın, bu sayının 2021 yılı içerisindeki sadece 4 ayda bile 7 binin üzerine çıktığını söyledi. Yalçın bu durumu şu sözlerle ifade etti:

"2021 yılı ocak ayı itibari ile başlayan operasyonlarda gerek bakım gerek arıza müdahalelerinde Afyonkarahisar, Bilecik, Eskişehir, Kütahya ve Uşak illerinde alınmış olan toplam görüntü sayısı 7 binin üzerine çıkmıştır. Bu görüntülerin analizlerinde hem şebekelerimizin durumunu hem de personellerimizin güvenli çalıştıklarını tespit ediyoruz." - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı