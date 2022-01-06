5 yıl sonra dışarıda ilk fotoğraf! Selahattin Demirtaş'ın koğuş arkadaşı HDP'li eski vekil Abdullah Zeydan tahliye edildi

Edirne F Tipi Cezaevi'nde 4 Kasım 2016'dan beri tutuklu bulunan HDP eski Milletvekili Abdullah Zeydan'ın bugün yeniden görülen davasında yeni karar çıktı. HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın koğuş arkadaşı Abdullah Zeydan'ın hakkında tahliye kararı verildi.

5 YIL SONRA DIŞARIDA İLK FOTOĞRAF

Kararın ardından akşam saatlerinde tahliye edilen Abdullah Zeydan, 5 yıl aradan sonra ilk kez dışarı çıktı. Zeydan, dışarıda yakınlarıyla birlikte fotoğraf çektirdi.

YARGITAY HAPİS CEZASI KARARINI BOZMUŞTU

Halkların Demokratik Partisi (HDP) eş genel başkanları ve milletvekillerine yönelik 4 Kasım 2016'da yapılan eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınarak tutuklanan Hakkari eski Milletvekili Abdullah Zeydan hakkında "örgüte yardım etmek" ve "örgüt propagandası yapmak" suçlamasıyla verilen 8 yıl 1 ay 15 günlük hapis cezası Yargıtay tarafından bozulmuştu.

Servet Uzun Haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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