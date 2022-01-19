5 yaşındaki lösemi hastası Simay'a 'peruk' sürprizi

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde kemoterapi tedavisi gördüğü için saçları dökülen kanser hastalarına ücretsiz peruk hediye eden kuaför Kenan Kaya, bu kez 5 yaşındaki lösemi hastası Simay Yeşil'in yüzünü güldürdü.

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde kemoterapi tedavisi gördüğü için saçları dökülen kanser hastalarına ücretsiz peruk hediye eden kuaför Kenan Kaya, bu kez 5 yaşındaki lösemi hastası Simay Yeşil'in yüzünü güldürdü. Minik Simay'ın annesi Pervin Yeşil, "Simay, saçları döküldüğü için çok üzülüyordu. Kızım, Kaya'nın doğal saçtan hazırladığı peruk sayesinde yeniden moral buldu. Şimdi tedavimize gönül rahatlığıyla devam edebileceğiz" dedi.

İzmir'in Torbalı ilçesinde yaşayan Veysi Yeşil (32) ve Pervin Yeşil (31) çiftinin 2 kızından büyük olanı Simay, yaklaşık 50 gün önce halsizlik ve kusma şikayetiyle S.B.Ü. Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Doktorların yaptığı kontrollerin ardından Simay'a lösemi teşhisi konuldu. Kemoterapi uygulanmaya başlanan Simay'ın tedavi sürecinde saçları döküldü. Simay'ın üzüntüsüne dayanamayan ailesi, kuaför Kenan Kaya'nın daha önce peruk hediye ettiği lösemi hastası 9 yaşındaki Gülcihan Demir'in ailesi üzerinden kendisine ulaşıp peruk talep etti. Talebi kabul eden Kaya, yaklaşık 4 günde Simay'ın gerçek saçlarına benzeyen bir peruk hazırladı. Kaya, peruğu dün annesi Pervin Yeşil ile birlikte Cumhuriyet Mahallesi'ndeki iş yerine gelen Simay'a hediye etti.