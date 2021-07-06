5 yaşındaki kızı taciz ettiği öne sürülen şüpheliye linç girişimi (3)

KÜÇÜK KIZA 'SENİ ÖLDÜRÜRÜM' DEMİŞBursa'da, M.Ö.'nün taciz ettiği öne sürülen 5 yaşındaki kızın babası Birol D. (56) ile olaya ilk müdahale eden yengesi Tülay Y. (32) konuştu.

KÜÇÜK KIZA 'SENİ ÖLDÜRÜRÜM' DEMİŞ

Bursa'da, M.Ö.'nün taciz ettiği öne sürülen 5 yaşındaki kızın babası Birol D. (56) ile olaya ilk müdahale eden yengesi Tülay Y. (32) konuştu. Tülay Y., "Artık çocuklarımızdan uzak dursunlar, dokunmasınlar. Daha kaç tane çocuk ölmesi lazım. Yeğenim psikolojik olarak çökmüş durumda, yanına kimse yaklaşamıyor, herkesten çekiniyor. 'Sesini çıkarma, seni öldürürüm' demiş, yeğenim ifadesinde elimi tutu, beni öptü ve götürmeye çalıştı diyor. Bu çocuk daha 5 yaşında, bu çocuk bunları nasıl bilebilir. Siz bu çocuktan ne istiyorsunuz. Bu adam her gün o caddeden geçerken çocukların başını okşuyormuş, herkes zaten şikayetçiymiş bundan. Bunların önlemi alınsın. Çocuklarımızdan uzak dursunlar. Hepsi bizim çocuklarımız hiç fark etmiyor, çocuklar hepimizin" dedi.

Kızının psikolojisinin bozulduğunu belirten Birol D., "Bu hak mıdır, adalet midir? Bu çocuklarımızdan ne isteniyor? Lütfen, halk ve devlet olarak bu duyarlılığı paylaşalım. Kızımı öpmüş, kızım sürekli dudaklarını siliyor. 5 yaşındaki çocuktan ne istiyorsun" diye konuştu.

İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İsmail Hakkı Seymen