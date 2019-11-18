18.11.2019 13:01 | Son Güncelleme: 18.11.2019 13:07

5 ülkeden 30 genç Mersin'de

Mersin'in Erdemli ilçesinde UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan tarihi ve turistik Kızkalesi, Future Europe Gençlik Grubu ve European Integration Group tarafından hazırlanan 'Erasmus Gençlik Değişim' Projesi kapsamında 5 ülkeden 30 çevre dostu gence ev sahipliği yaptı.

22 Kasım tarihine kadar Kızkalesi'nde eğitime ve çevre temizliğine katılacak olan gençler, dünyanın daha yeşil ve daha temiz bir şekilde kullanılması için toplum bilinci oluşturulmasını sağlıyor. Proje Koordinatörü Turgut Kaan Akkoca, yeşil bir ekonomiye ve yaşam tarzına doğru toplumsal bir geçiş başlatmak adına projeyi hayata geçirdiklerini belirterek, Çevre Dostu Gençlik Projesi'ni 5 AB ülkesinden çeşitli çevresel sorunlara sahip ve bu konuların çözümü için yerelde ve uluslararası alanda çalışmalar yürüten gençlik örgütlerini Kızkalesi'nde buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Türkiye, Litvanya, Çekya, Slovenya ve Polonya ile Future Europe Gençlik Grubu ve European Integration Group olarak birlikte çalışmalarını sürdürdüğümüz bu projede, çevre dostu bir yaşam tarzına ulaşmak için gençleri davranış ve alışkanlıklarında bir değişikliğe yöneltmeyi hedeflemekteyiz. Projemizde 30 genç 1 hafta süreyle çevre konularını tartışacaklar dedi.

Avrupa'nın farklı ülkelerinden gençleri bir araya getirerek, çevre sorunuyla ilgili bilinci yükseltmeye yardımcı olabilecek bir proje uygulama ihtiyacı olduğunu ifade eden Akkoca, Bu nedenle, Erasmus+ programı kapsamında Avrupa Komisyonu tarafından desteklenen gençlik değişiminde Kızkalesi'nde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Mersin'de daha önce gerçekleştirdiğimiz Azalt, Yeniden Kullan, Dönüştür, Kurtar Projemizle gıda atıklarına dikkat çekerken bu projemizle bireysel plastik atıklarına, kozmetik atıklarına, deniz ve sahil temizliğine dikkat çekeceğiz. Gençlik alanında yıllardır çalışma sürdürmekte olan profesyonel ekibimizle her gün daha da büyüyerek özellikle iklim değişimi ve küresel ısınma konularında farkındalık yaratıyoruz. 2020 yılında umuyoruz, Mersin'de bir dönüşümü başlamasına önayak olacağız diye konuştu.

Çevre dostu Gençlik projesi kapsamında Slovenyalı Elena Milyaç ise Kızkalesi'nin çok güzel bir yer olduğunu kaydederek, Çevre bilincini oluşturmak ve korumak için değişik ülkelerden buraya geldik. Çok güzel bir çalışma oluyor derken Litvanyalı Tomas Yenkeleviç de, Mersin çok güzel bir kent, denizi ve güneşi muhteşem. Burada olmaktan çok mutluyum ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından gençler, Kızkalesi Sahili'ni gezdi.

Kaynak: DHA