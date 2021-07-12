5 tepsi baklavanın 2 tepsisini yiyince baklavacı müdahale etti
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5 tepsi baklavanın 2 tepsisini yiyince baklavacı müdahale etti

İhlas Haber Ajansı / Resul Yanbul - Haberler | Kültür Sanat

5 tepsi baklavanın 2 tepsisini yiyince baklavacı müdahale etti -Fenomenin baklava iddiası müdahale ile bitti Kahramanmaraşlı sosyal medya fenomeni Gaziantepli baklavacılara meydan okudu.

5 tepsi baklavanın 2 tepsisini yiyince baklavacı müdahale etti

-Fenomenin baklava iddiası müdahale ile bitti

GAZİANTEP - Kahramanmaraşlı sosyal medya fenomeni Gaziantepli baklavacılara meydan okudu. Bir oturuşta 5 tepsi baklava yiyeceğini iddia eden 'Tosun Baba' lakaplı 62 yaşındaki fenomen, 2 tepsiyi yiyince baklavacı sağlık sorunu yaşamasından korkarak müdahale etti.

Sosyal Medya'da "Tosun Baba" olarak tanınan 150 kilogram ağırlığındaki Kahramanmaraşlı Mehmet Ağgürbüz (62), Gaziantepli baklavacılara meydana okudu. Bir oturuşta 5 tepsi baklava yiyeceğini iddia ederek, meydan okuyan Ağgürbüz, önüne serilen 5 tepsi baklavadan 2'sini yedi. Baklavacı Behzat Bozkurt, sağlık sorunu yaşamasından korkarak müdahale etti. Önünden alınan tepsilerin peşinden giderek, 'Ben 5 tepsi yerim' sözleriyle devam etmek isteyince mekanda bulunanlar tarafından zorla ikna edildi.

"20 kişilik baklavayı tek oturuşta yedi"

Hamido Baklava İşletme Müdürü Behzat Bozkurt, ilk başta yiyebileceğine inanmadıklarını ama iki tepsi baklavayı yediğini görünce müdahale ettiğini belirtti. Bozkurt, "Tosun Baba'nın sosyal medyadan meydan okumasını gördük. Tosun Baba'yı firmamıza davet ettik. 5 tepsi baklava yiyeceğini iddia etti. Biz, 5 tepsi yemesine izin vermedik. Normalde bu tepsimiz 2 kilo geliyor. Yani yaklaşık 10 kişilik. 10 kişinin yiyebileceği baklavayı Tosun Baba tek başına yedi ve üstelik iki tepsi yedi. Biz bıraksak hala devam ediyordu, kendisini iddiayı kazandığına inandırdık ve baklava yemesinden vazgeçirdik. Her şeyin azı karar, çoğu zarar" dedi.

"2 tepsi yedim, önümden çektiler"

Tosun Baba lakaplı Mehmet Ağgürbüz, ise 5 tepsi bakla yiyebileceği iddiasını sürdürdü. Ağgürbüz, "Hamido Baklava beni davet etti. Ben de 5 tepsi yiyeceğimi bildiğim için geldim. 2 tepsiyi yedim. Tepsiyi önümden çektiler" ifadelerini kullandı.

5 tepsi baklavanın 2 tepsisini yiyince baklavacı müdahale etti
5 tepsi baklavanın 2 tepsisini yiyince baklavacı müdahale etti
5 tepsi baklavanın 2 tepsisini yiyince baklavacı müdahale etti
5 tepsi baklavanın 2 tepsisini yiyince baklavacı müdahale etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Resul Yanbul

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