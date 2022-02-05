5 Şubat Cumartesi İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?

5 Şubat Cumartesi günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 5 Şubat'ta İstanbul'un hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. İstanbul elektrik kesintisi kaç saat sürecek. İstanbul'a elektrik ne zaman gelecek. İstanbul elektrik kesintisi ve detayları…
İSTANBUL (Haberler.com) - Boğaziçi Elektrik Dağıtım'dan (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 5 Şubat Cumartesi günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik eksilecek, İstanbul'a elektrik en zaman gelecek?
NO: 10597360
İSTANBUL BAĞCILAR ilce -YILDIZTEPE mah sk bölgelerinde 05/02/2022 09:00:00 - 05/02/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 10766466
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah 674., 675., 676., 677., 683., İSTANBUL sk bölgelerinde 05/02/2022 09:00:00 - 05/02/2022 18:00:00 saatleri arasında Yatırım/ Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 10942388
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-GÜNEŞLİ mah 1297., 1298., 1299., 1300., 1306., 1307., 1308., 1309., 1311., 1312., 1360., 1371., MAHMUTBEY, ÜSKÜP, ŞEHİT ERDAL ÜNLÜ sk bölgelerinde 05/02/2022 13:00:00 - 05/02/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.