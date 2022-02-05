5 Şubat Cumartesi İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?

İSTANBUL (Haberler.com) - Boğaziçi Elektrik Dağıtım'dan (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 5 Şubat Cumartesi günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik eksilecek, İstanbul'a elektrik en zaman gelecek?

İSTANBUL'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER

ARNAVUTKÖY

NO: 10811318 İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BOLLUCA mah İSMET İNÖNÜ sk/ BOĞAZKÖY İSTİKLAL mah BÜŞRA, ERCİYES, İSMET İNÖNÜ sk bölgelerinde 05/02/2022 02:00:00 - 05/02/2022 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. NO: 10784587 İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BOLLUCA mah İSMET İNÖNÜ sk/ BOĞAZKÖY İSTİKLAL mah ALBAYRAK, ALPGİRAY, AYSUNAY, BÜŞRA, DEVLET, DOĞUHAN, EBER, EMRE, ERCİYES, GÜLAÇTI, KEMALİYE, MÜDAFA, MİLLİ EGEMENLİK, NADİDE, NURTEN, PAŞALI, TAŞDEMİR, TÜRKSOY, ULUDOĞAN, YEŞİLAY, YONCA, ZİYALI, İKBAL, İLKDURAK, İSMET İNÖNÜ sk bölgelerinde 05/02/2022 02:00:00 - 05/02/2022 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. NO: 10815316 KISALTILMIS ADRES: İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ADNAN MENDERES mah sk/ ANADOLU mah sk/ ATATÜRK mah sk/ BOLLUCA mah sk/ BOĞAZKÖY İSTİKLAL mah sk/ FATİH mah sk/ HİCRET mah sk/ MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK mah sk/ MAVİGÖL mah sk/ TAYAKADIN mah sk/ YAVUZ SELİM mah sk/ ÇİLİNGİR mah sk/ İMRAHOR mah sk/ İSLAMBEY mah sk// EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-AKPINAR mah sk/ AKŞEMSETTİN mah sk/ AĞAÇLI mah sk/ IŞIKLAR mah sk/ ODAYERİ mah sk/ PİRİNÇÇİ mah sk/ İHSANİYE mah sk// SULTANGAZİ ilce MERKEZ-CEBECİ mah sk/ SULTANÇİFTLİĞİ mah sk/ ZÜBEYDE HANIM mah sk bölgelerinde 05/02/2022 04:00:00 - 05/02/2022 05:00:00 saatleri arasında TEİAŞ Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. NO: 10817316 KISALTILMIS ADRES: İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ADNAN MENDERES mah sk/ ANADOLU mah sk/ ARNAVUTKÖY MERKEZ mah sk/ ATATÜRK mah sk/ BAKLALI mah sk/ BALABAN mah sk/ BOLLUCA mah sk/ BOYALIK mah sk/ BOĞAZKÖY İSTİKLAL mah sk/ DURSUNKÖY mah sk/ DURUSU mah sk/ HACIMAŞLI mah sk/ HARAÇÇI mah sk/ HİCRET mah sk/ KARABURUN mah sk/ KARLIBAYIR mah sk/ MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK mah sk/ MAVİGÖL mah sk/ MEHMET AKİF ERSOY mah sk/ MUSTAFA KEMAL PAŞA mah sk/ NENEHATUN mah sk/ TAYAKADIN mah sk/ TAŞOLUK mah sk/ TERKOS mah sk/ YASSIÖREN mah sk/ YAVUZ SELİM mah sk/ YENİKÖY mah sk/ YUNUS EMRE mah sk/ İMRAHOR mah sk/ İSLAMBEY mah sk// BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-GÜVERCİNTEPE mah sk/ KAYABAŞI mah sk/ ŞAMLAR mah sk// EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-AKŞEMSETTİN mah sk/ YEŞİLPINAR mah sk// GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-BAĞLARBAŞI mah sk/ FEVZİ ÇAKMAK mah sk/ HÜRRİYET mah sk/ KARADENİZ mah sk/ KARAYOLLARI mah sk/ MERKEZ mah sk/ MEVLANA mah sk/ YENİDOĞAN mah sk/ ŞEMSİPAŞA mah sk// SULTANGAZİ ilce MERKEZ-CEBECİ mah sk/ ESENTEPE mah sk/ YUNUS EMRE mah sk bölgelerinde 05/02/2022 04:00:00 - 05/02/2022 05:00:00 saatleri arasında TEİAŞ Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. NO: 10808316 İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ANADOLU mah AKMEŞE, ALGÜL, AYTEN, BEYDER, ERBERK, FERHAT, GELENEK, GELİBOLU, HÜDA, KÖKNAR, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK, OCAK, SEVİLEN, SUSURLUK, TAŞLIÇAY, TEKİNAY, YELİZ, ÇAVUŞLU, İNAYET sk/ ATATÜRK mah BAHRİYE, BAYRAMOĞLU, BELGİN, EBUBEKİR, EKER, ERKUL, FUNDALIK, GELİBOLU, GÜZELBAHÇE, HIZLI, KAKTÜS, LEYLA, MAHPERİ, MARUF, MARİF, MEDDAH, MOR SALKIM, MÜJGAN, NİHAN, OKUMUŞ, RAHLE, SARI ORKİDE, SELAHATTİN EYYUBİ, SIRMALI, TAŞOCAĞI, TOYGUN, TÜRKSOY, YAZ, YEDİVEREN, YENER, YENİGÜN, YILDIRIM BEYAZIT, ZEMZEM, ZERDA, ZEREN, ÖMÜR, İLBEY, İSKEFİYE, ŞÖHRET, ŞİRİNDERE sk/ BOĞAZKÖY İSTİKLAL mah TÜRKSOY sk// GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARAYOLLARI mah 610/1. sk bölgelerinde 05/02/2022 09:00:00 - 05/02/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.AVCILAR

NO: 10597346 İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-YAVUZ SELİM mah 1021., 1024., 1025., 1027., 1028., 1029., 1030., 1031., 1032., 1033., HOCA AHMET YESEVİ sk/ İNÖNÜ mah 354., 418., 422. sk// ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-SÜMER mah 26/3., 26/4. sk bölgelerinde 03/02/2022 00:01:00 - 03/02/2022 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. NO: 10597347 İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 1963., 2005., 2095., 2098., 2100., 2101., 2102., 2103., 2104., 2105., 2106., 2107., 2108., 2109., 2110., 2111. sk bölgelerinde 03/02/2022 04:00:00 - 03/02/2022 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. NO: 10599323 İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FATİH mah 1792., 1793., 1794., 1795., 1796., 1797., 1798., 1799., 1800., 1801., 1803., 1805., 1807., 1823., MEHMET AKİF sk/ KEMALPAŞA mah 1901., 1903., 1904., 1905., 1907., 1908., 1909., 1910., 1966., 1968., NAMIK KEMAL, YANYOL sk bölgelerinde 03/02/2022 04:30:00 - 03/02/2022 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. NO: 10687316 İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-GÜNEŞLİ mah 1242., 1243., 1244., 1245., 1246., 1247., 1249., 1250., 1257., 1258., 1259., 1268., 1269., 1271., CUMHURİYET, KİRAZLI sk bölgelerinde 03/02/2022 10:00:00 - 03/02/2022 18:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. BAĞCILAR

NO: 10597360

İSTANBUL BAĞCILAR ilce -YILDIZTEPE mah sk bölgelerinde 05/02/2022 09:00:00 - 05/02/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 10766466

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah 674., 675., 676., 677., 683., İSTANBUL sk bölgelerinde 05/02/2022 09:00:00 - 05/02/2022 18:00:00 saatleri arasında Yatırım/ Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 10942388

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-GÜNEŞLİ mah 1297., 1298., 1299., 1300., 1306., 1307., 1308., 1309., 1311., 1312., 1360., 1371., MAHMUTBEY, ÜSKÜP, ŞEHİT ERDAL ÜNLÜ sk bölgelerinde 05/02/2022 13:00:00 - 05/02/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Haberler.com - Gündem