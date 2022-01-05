5 Ocak 2022 Çarşamba Sabahın Sultanı Seda Sayan neden yok? Bugün yeni bölüm var mı? Seda Sayan sağlık durumu ne?

Sabahın Sultanı Seda Sayan 5 Ocak 2022 Çarşamba günü neden yeni bölüm yok seyirci tarafından merak ediliyor. Star TV'nin sevilen programı Sabahın Sultanı Seda Sayan'ı izlemek isteyen birçok kişi Star TV'de "Kaderimin Oyunu" dizisiyle karşılaştı. Kadırgalı lakaplı sevilen sanatçı Seda Sayan'ın sunduğu programın olmaması üzerine birçok kişi internette "Sabahın Sultanı Seda Sayan neden yok? 5 Ocak 2022 Çarşamba Sabahın Sultanı Seda Sayan hangi kanalda? Seda Sayan canlı izle? Sabahın Sultanı Seda Sayan yayından kaldırıldı mı? 5 Ocak 2022 Çarşamba Seda Sayan izle! Sabahın Sultanı bitti mi?" gibi soru ve konular hakkında arama yapmakta. Seda Sayan ile ilgili tüm merak edilenler haberimizdedir. İzleyenlerin yoğun ilgisini çeken Seda Sayan'ın programı neden yok merak konusu. Bütün bilgiler haberimizin detaylarında…

5 OCAK 2022 ÇARŞAMBA SABAHIN SULTANI SEDA SAYAN NEDEN YOK?

Star TV'nin sevilen programı Sabahın Sultanı Seda Sayan'ı izlemek isteyen birçok kişi Star TV'de "Kaderimin Oyunu" dizisiyle karşılaştı. Kadırgalı lakaplı sevilen sanatçı Seda Sayan'ın sunduğu programın olmaması üzerine birçok kişi internette "Sabahın Sultanı Seda Sayan neden yok? sorunu araştırıyor.

Sabahın Sultanı Seda Sayan'ın yayınlanmamasıyla ilgili Star TV açıklamada bulundu. Star TV; "Değerli izleyicilerimiz, hafta içi her gün yayınlanan programımız Sabahın Sultanı Seda Sayan'a kısa bir sağlık arası veriyoruz. Canlı yayınımız çok kısa bir süre sonra kaldığı yerden devam edecek…" ifadesinde bulundu.

SEDA SAYAN KİMDİR?

30 Aralık 1961'de İstanbul'da doğdu.

Gerçek adı Aysel Gürsaçer olan sanatçı, müzik dünyasındaki çıkışını 1980'li yıllarda yaptı.

"Ah Geceler", "Bebeğim", "Ben Sana Demedim mi", "Sensizliğe Yanarım" ve "Var mısın" gibi parçalarla çıkış yaptı.

Uzun bir süredir televizyonların sabah kuşağında kadın programı yapmakta olan sanatçı birçok dizide oyuncu olarak yer aldı.

Tamer Karadağlı ile birlikte rol aldığı "Fedai" isimli dizinin başarısızlığının ardından müzik çalışmalarına devam etti.

Bir dönem televizyonda yayınlanan bir yarışma programında İbrahim Tatlıses ve Muazzez Abacı ile jüri üyeliği yapmıştır.

1987 yılında Rıdvan Kılıç ile evlenen sanatçının bu evliliği 6 ay sürdü.

1990 yılında Sinan Engin ile olan evliliğinden tek oğlu Oğulcan Engin'e sahip olan Seda Sayan, 6 yıl süren bu evliliğin bitmesinden sonra 1998 yılında Soner Yapcacık ile evlendi.

Bu evliliği de son bulduktan sonra içinde Mahsun Kırmızıgül'ün de bulunduğu birçok kişi ile ilişkisi olan sanatçının gündemde en uzun kalan ilişkisi Nihat Doğan ile oldu.

Nihat Doğan ile nişanını bozduktan kısa bir süre sonra 1 Şubat 2008'de kendinden 23 yaş küçük olan şarkıcı Onur Şan ile evlendi. Çift 2010 da boşandı.

Türkiye'nin ilk haftalık kadın dergisi olan Seda Magazin'in editörüdür.

Global Yapım tarafından hazırlanan Artık Susma programında Seda Sayan ve Uğur Arslan, stüdyodaki konuklarıyla her gün faili meçhul cinayetleri çözmeye çalışacak, kayıpların izini sürecek ve güncel polisiye olayları canlı bağlantılarla adım adım izleyerek seyirciye aktaracak

"Artık Susma" 11 Eylül Pazartesi günü saat 15.00'te Show TV'de başlayacak.

Son olarak, Star Tv ekranlarında haftaiçi her gün "Sabahın Sultanı Seda Sayan" seyircisi ile buluşmaktadır.

TV programları :

Seda - Osman Show, Kanal 6

Yılbaşı Özel, ATV (31 Aralık 1994)

Yetiş Bacım, TGRT

Mahalleler Yarışıyor, TGRT (2000)

Sabah Sabah Seda Sayan, Kanal D (2001-2006)

Seda Sayan ile Şans Kapısı, Kanal D (2004)

Sabahların Sultanı Seda Sayan, Kanal D (2006-2009)

Susma, Kanal D (7 Eylül 2009)

Yalnız Değilsiniz, Kanal D (5 Ekim 2009 - 27 Kasım 2009)

Sabahın Sedası, Show TV (3 Mayıs 2010 - 24 Haziran 2011)

Sultan-ı Beyaz, Beyaz TV (15 Ağustos 2011 - 28 Ekim 2011)

Beyazın Sultanı, Beyaz TV (31 Ekim 2011 - 13 Temmuz 2012)

Seda Sultan, Tv8 (1 Ekim 2012 - 5 Temmuz 2013)

Kaynana Gelin Seda'ya Gelin, Kanal D (30 Aralık 2013 - 30 Mayis 2014)

Seda Sayan Show, Show TV (1 Eylül 2014 - 10 Ekim 2014)

Evleneceksen Gel, Star TV (5 Ocak 2015)

Evleneceksen Gel, Show TV (2015-2016)

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