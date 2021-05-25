5 milletvekili Ayvalık'taki afetzedeler için Bakan Karaismailoğlu ile görüştü
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5 milletvekili Ayvalık'taki afetzedeler için Bakan Karaismailoğlu ile görüştü

5 milletvekili Ayvalık'taki afetzedeler için Bakan Karaismailoğlu ile görüştü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

5 AK Parti Balıkesir Milletvekili, Ayvalık'ta meydana gelen fırtınada zarar gören afetzedeler için Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile görüştü.

5 AK Parti Balıkesir Milletvekili, Ayvalık'ta meydana gelen fırtınada zarar gören afetzedeler için Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile görüştü.

Geçtiğimiz hafta Ayvalık'ta yaşanan fırtına ilçede maddi hasarlara yol açmıştı. AK Parti Balıkesir Milletvekilleri Mustafa Canbey ve Yavuz Subaşı hemen soluğu Ayvalık'ta almış, afetzedeleri ziyaret ederek çalışmaları yerinde incelemişti. Aile ve Çalışma Bakanlığı ile yapılan görüşmeler neticesinde Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma Vakfı'na 450 bin lira ödenek aktarılarak, afetzedelere ilk can suyu sağlanmıştı. AK Parti Balıkesir Milletvekilleri Mustafa Canbey, Belgin Uygur, Yavuz Subaşı, Pakize Mutlu Aydemir ve Adil Çelik, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nu ziyaret ederek, afetten zarar gören balıkçı barınaklarının yenilenmesi ve afetzedelere yapılacak yardımlar konusunda Bakan Karaismailoğlu'dan destek istedi. Olumlu geçen görüşmede milletvekilleri, destekleri için Bakan Karaismailoğlu'na teşekkürlerini iletti. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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