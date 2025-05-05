5 MAYIS NE GÜNÜ: Tarihte bugün ne oldu? Bugün ne günü?

5 Mayıs tarihi, hem dünya genelinde hem de Türkiye'de birçok önemli olayın yaşandığı özel bir gün olarak dikkat çekmeye devam ediyor. Farklı dönemlerde gerçekleşen siyasi gelişmeler, kültürel değişimler ve bilimsel keşifler, 5 Mayıs'ın tarihsel önemini vurgulayan başlıca unsurlar arasında yer alıyor. Peki, 5 Mayıs tarihinde neler oldu? 5 Mayıs dünya tarihinde hangi önemli olaylara sahne oldu? İşte, 5 Mayıs tarihi ile ilgili tüm merak edilenler ve detaylar…

5 MAYIS NE GÜNÜ?

Hıdrellez Bayramı, Türk dünyasında ve Orta Doğu'da binlerce yıldır kutlanan, baharın ve bereketin gelişini simgeleyen geleneksel bir bayramdır. Türkiye'de her yıl 5-6 Mayıs tarihlerinde coşku ile kutlanır. Bu özel gün, Hz. Hızır ile İlyas'ın yeryüzünde buluştukları gün olarak kabul edilir. Hızır ve İlyas'ın insanlara sağlık, bolluk ve şans getireceğine inanılır.

TARİHTE BUGÜN NE OLDU?

553 - İkinci İstanbul Konsili başladı.

1260 - Kubilay Han, Moğol İmparatoru oldu.

1494 - Kristof Kolomb, Jamaika adasına ayak bastı ve adaya "Santiago" adını verdi. Karaya çıktığı koyu ise, "Saint Gloria" olarak adlandırdı.

1762 - Rusya ve Prusya, aralarındaki Yedi Yıl Savaşı'nı sona erdiren Sankt-Peterburg antlaşması imzaladılar.

1809 - İsviçre'nin Aargau kantonu, Yahudileri vatandaşlık haklarından mahrum etti.

1821 - Fransa İmparatoru Napolyon Bonapart, ikinci sürgün yeri olan Güney Atlantik Okyanusu'ndaki Saint Helena Adası'nda öldü.

1835 - Kıta Avrupası'nın ilk demiryolu hattı Belçika'da açıldı. (Avrupa'nın ilki ise İngiltere'deydi)

1862 - Cinco de Mayo kutlamaları: Meksika ordusu, III. Napolyon komutasındaki Fransız ordularını Puebla'da mağlup etti.

1865 - ABD'deki ilk tren soygunu, Cincinnati (Ohio) yakınlarında gerçekleşti.

5 MAYIS NE GÜNÜ

1891 - New York'taki Carnegie Hall konser salonu, Pyotr İlyiç Çaykovski'nin misafir kondüktörlüğünde ilk açılışını yaptı.

1916 - Amerikan Deniz Piyadeleri, Dominik Cumhuriyeti'ni işgal etti.

1920 - Sacco ve Vanzetti, (Nicola Sacco ve Bartolomeo Vanzetti) soygun ve cinayet suçlamalarıyla tutuklandı. Amerikan adalet sisteminin ayıbı olarak tarihe geçen davalarından sonra 1927'de idam edileceklerdir.

1921 - Parisli ünlü modacı Coco Chanel, dünyanın en ünlü parfümlerinden biri olan Chanel No. 5'i piyasaya sundu.

1925 - Atatürk Orman Çiftliği'nin kuruluş çalışmalarına başlandı.

1925 - Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal'e suikast girişimi gerekçesiyle ölüm cezasına çarptırılan Manok Manukyan idam edildi.

1936 - İtalyan birlikleri, Addis Ababa'yı (Etiyopya) işgal etti.

1939 - 1. Türk Neşriyat Kongresi kapandı.

1947 - Belçika, İngiltere, Danimarka, Fransa, Hollanda, İrlanda, İsveç, İtalya, Lüksemburg ve Norveç; bir araya gelerek Avrupa Konseyi'ni kurdu. Türkiye, Avrupa Konseyi'ne Ağustos 1949'da katıldı.

1954 - Paraguay'da askerî darbe gerçekleşti.

1955 - Batı Almanya, tam egemenlik hakkına kavuştu.

1955 - Türk Kadınlar Birliği'nin girişimiyle, her yıl Mayıs ayının ikinci Pazar gününün Anneler Günü olarak kutlanmasına karar verildi. TKB, Nene Hatun'u yılın annesi seçti. Anneler Günü'ne ilişkin ilk resmi öneri, 1872'de Amerikalı Julia Howe'dan geldi.

Tarihte bugün ne oldu

1960 - Sovyetler Birliği, bir süredir kayıp olan ABD'ye ait casus uçağı, U-2'yi düşürdüğünü açıkladı. Soğuk Savaşı şiddetlendiren bu olaya, U-2 Krizi adı verildi.

1961 - Alan Shepard, ABD'nin uzaya gönderdiği ilk insan oldu.

1968 - Fransa'da, Vietnam Savaşı nedeniyle ABD karşıtı gösterilerde, altı öğrencinin tutuklanması üzerine Daniel Cohn-Bendit liderliğinde, 30 bin öğrenci barikatlar kurarak Paris'te ayaklandı; Sorbonne Üniversitesi kapatıldı.

1980 - Konstantin Karamanlis, Yunanistan Devlet Başkanı seçildi.

1981 - IRA militanı Bobby Sands, açlık grevinin sonunda İngiltere'de hapishanede öldü. Sands, aynı zamanda Birleşik Krallık Parlamentosu'nun da bir üyesiydi.

1994 - Naim Süleymanoğlu, Çekya'da yapılan Avrupa Halter Şampiyonası'nda, 64 kiloda dünya rekoru kırarak üç altın madalya aldı.

2000 - Anayasa Mahkemesi Başkanı Ahmet Necdet Sezer, Türkiye'nin 10. cumhurbaşkanı seçildi.

2005 - İngiltere'de yapılan genel seçimleri, Tony Blair'in başında olduğu İşçi Partisi üçüncü kez kazandı.

2007 - Kamerun'un Douala kentindeki Douala Uluslararası Havalimanı'ndan, Kenya'nın başkenti Nairobi'ye gitmek üzere havalanan Kenya Havayollarına ait Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı düştü: 115 kişi öldü.