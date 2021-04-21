5 KİŞİNİN ÖLÜMÜNE NEDEN OLAN KAMYON SÜRÜCÜSÜNÜN 22 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ
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5 KİŞİNİN ÖLÜMÜNE NEDEN OLAN KAMYON SÜRÜCÜSÜNÜN 22 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

5 KİŞİNİN ÖLÜMÜNE NEDEN OLAN KAMYON SÜRÜCÜSÜNÜN 22 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KOCAELİ'nin Kandıra ilçesinde kamyonun karşı şeride geçerek otomobil ile çarpışması sonucu 2'si çocuk 5 kişinin öldüğü, 2 kişinin de yaralandığı kaza ile ilgili davada, mütalaasını açıklayan savcı kamyon sürücüsü hakkında 3 yıldan 22 yıla kadar hapis cezası istedi.

KOCAELİ'nin Kandıra ilçesinde kamyonun karşı şeride geçerek otomobil ile çarpışması sonucu 2'si çocuk 5 kişinin öldüğü, 2 kişinin de yaralandığı kaza ile ilgili davada, mütalaasını açıklayan savcı kamyon sürücüsü hakkında 3 yıldan 22 yıla kadar hapis cezası istedi.

Geçen yıl 22 Temmuz günü Kandıra'nın Çakırcaali Mahallesi Kocabayramlar Sapağı mevkiinde meydana gelen kazada, Kandıra istikametine giden Samet Koyun (32) yönetimindeki kamyon, karşı şeride gelerek Serkan Barhan (37) yönetimindeki otomobil ile çarpıştı. Kazada sürücü Serkan Barhan, eşi Duygu Barhan (33), oğlu Göktuğ Barhan (6) ve kardeşi Tuba Barhan (33) ile yeğeni Berra Kılıç (2) hayatını kaybederken, sürücünün annesi Necla Barhan (55) ve babası Raşit Barhan (65) yaralandı.

Kazayla ilgili dava bugün Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye devam edildi. Duruşma salonunda tutuklu sanık Samet Koyun, kazada hayatını kaybeden ailenin yakınları ve avukatlar hazır bulundu. Duruşma sanığın kullandığı kamyonun takograf analizi ve adli tıp kurumun tarafından hazırlanan, kazada sanığın hız sınırını aştığını gösteren bilirkişi raporu okundu. Avukatların okunan raporlara ilişkin savunmalarının ardından Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı.

Mütalaada sanığın kullandığı kamyonun Kandıra istikametine doğru 85-90 kilometre hızla seyrettiği ve sanığın olay anında uyuşturucu etkisinde olup olmadığının tıbben belirlenemeyeceğine vurgu yapıldı. HTS kayıtlarından sanığın seyir halindeyken cep telefonu ile internete girdiğinin anlaşıldığının belirtildiği mütalaada, sanığın dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı hareket ederek şerit ihlali yaptığı ve karşı yönden gelen araca çarparak tek başına ve tam kusurlu olacak şekilde trafik kazasına sebebiyet verdiği vurgulandı. Sanığın, Bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya sebep olmak suçunu işlediğine kanaat getirildiği belirtilen mütalaada, cumhuriyet savcısı, sanık Samet Koyun hakkında 3 yıldan 22 yıla kadar hapis cezası istedi.

Mahkeme heyeti, Samet Koyun'un tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 22 Haziran'a erteledi.

5 KİŞİNİN ÖLÜMÜNE NEDEN OLAN KAMYON SÜRÜCÜSÜNÜN 22 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ
5 KİŞİNİN ÖLÜMÜNE NEDEN OLAN KAMYON SÜRÜCÜSÜNÜN 22 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ
5 KİŞİNİN ÖLÜMÜNE NEDEN OLAN KAMYON SÜRÜCÜSÜNÜN 22 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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