5 kişinin öldüğü Foça'daki tekne faciasında kaptana 13 yıl hapis cezası

- 5 kişinin öldüğü Foça'daki tekne faciasında kaptana 13 yıl hapis cezası İzmir'de 2 Ağustos 2020'de 5 kişinin yaşamını yitirdiği tekne faciasına ilişkin davada, tekne kaptanına 13 yıl 4 ay hapis cezası verildi.

- 5 kişinin öldüğü Foça'daki tekne faciasında kaptana 13 yıl hapis cezası

İZMİR - İzmir'de 2 Ağustos 2020'de 5 kişinin yaşamını yitirdiği tekne faciasına ilişkin davada, tekne kaptanına 13 yıl 4 ay hapis cezası verildi.

İzmir'in Foça ilçesinde Kumburnu mevkiinden 2 Ağustos 2020'de denize açılan ve içinde 10 kişinin bulunduğu "Egemm" isimli tekne, Atatürk Adası yakınlarında rüzgarın da etkisiyle alabora olup, battı. Bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik ekipleri, Kaan Niyazi Özerman (19), Kardelen Coşkun (17), Sude Naz Solak (14), Mustafa Güzel ve teknenin sahibi kaptan Adem Demir'i kurtardı. Şennur Avcı ile Sermin Özerman (38), kızı Elif Naz Özerman ve oğlu Çınar Ege Göksoy'un ise cansız bedenlerine ulaşıldı. Kaybolan Sarp Göksoy'un ise teknenin batığının bulunduğu Atatürk Adası'nın doğusunda, Foça sahiline yakın bir yerde 23 gün sonra cansız bedeni bulundu.

Olaya ilişkin Karşıyaka 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına kazada 3 çocuğu ve eşini kaybeden Erdal Göksoy, tekneden yaralı olan kurtulan Kardelen Coşkun ve taraf avukatları katıldı.

Karar açıklanmadan önce mahkeme başkanı, sanık Demir'in avukatına söz verdi. Demir'in avukatı, karşı tarafın kusuru sebebiyle kazanın meydana geldiğini savunarak, "Müvekkilim iyi niyetle davranmıştır. Tekne de kıyıya yakın bir yerde batmıştır. Bizce karşı tarafın suçu sebebiyle kaza meydana gelmiştir. Müvekkilim olsa olsa kapasiteden fazla yolcu alması sebebiyle sorumlu tutulabilir" dedi.

Avukatın konuşmasının ardından heyet kararı açıklamak için duruşmaya ara verdi. Aradan sonra açıklanan kararda sanık Adem Demir hakkında, "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 13 yıl 4 ay hapis cezası verilirken, 2 yıl süreyle kaptan ehliyetine de el konuldu.

Mahkeme başkanı, kaçma şüphesi olduğu için yakalama emri çıkarılmasına karar vererek davayı bitirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ali Gözeten