5 Kasım'da ne oldu? Hatırla, 5 Kasım'ı hatırla... V for Vendetta repliği ne demek istiyor?

5 Kasım'da yıllardır süren V For Vendetta filmi yeniden hatırlatılıyor. Peki, 5 Kasım'da ne oldu? Hatırla, 5 Kasım'ı hatırla... V for Vendetta repliği ne demek istiyor? 5 Kasım ve V for Vendetta bağı nedir? V for Vendetta konusu, çekim yılı, oyuncuları... Barut komplosu nedir? Guy Fawkes kimdir?

5 Kasım'da hatırlatılan V for Vendetta ve replikleri yeniden gündem oldu. Peki, 5 Kasım'da ne oldu? Barut komplosu nedir? Guy Fawkes kimdir?

Bir adam 5 Kasım 1605 tarihinde İngiliz Parlamento binasını havaya uçurmaya çalıştı. 'Barut komplosu' olarak bilinen olay amacına ulaşamadan engellense de '5 Kasım' tarihe geçti ve anarşi hareketlerinin öncülerinden oldu…

GUY FAWKES KİMDİR?

13 Nisan 1570 York şehrinde doğmuştur ve Katolik bir İngiliz askeriydi. İngiliz tarihinin en büyük "vatan haini" olarak kabul edilen Fawkes, 1593'te Katolik oldu ve İspanyol ordusunun Hollanda'da bulunan birliğine katıldı. Kısa zamanda askeri zekâsıyla sivrilen Guy, 1604'te yurduna döndü. Burada Robert Catesby ve diğer komplocularla tanıştı.

Guy Fawkes kimine göre İngiliz tarihinin en büyük vatan hainiydi ve 36 yaşında idam edildi. Çünkü sistemin karşısındaydı. Aristokrasinin ve burjuvazinin çürümüşlüğünden ve halkı umursamamasından rahatsızdı. Robert Catesby, Thomas Winter ve diğer komplocularla birlikte Kral I. James'e ve tüm aristokrasiye karşı büyük bir plan yaptılar. 'Barut komplosu' olarak bilinen olay çok şeyi değiştirdi…

BARUT KOMPLOSU NEDİR?

Kral I. James'e, kraliyet ailesine ve tüm diğer aristokratlara karşı yapılan ve İngiliz tarihinde "Barut Komplosu" olarak bilinen olayda aktif olarak rol aldı. On iki komplocu, İngiliz Parlamento Binasını havaya uçurmaya karar verdi.

BARUT KOMPLOSUNUN NEDENİ NEDİR?

İngiltere 1532-1536 yılları arasındaki reform döneminde kiliseyi krala bağlamış, din adamlarının halk ve iktidar üstündeki etkisini azaltmıştı. Guy Fawkes ve diğer komplocular, bu yeni düzeni bir türlü hazmedememiş, yerine Katolik Kilisesi'nin yeniden egemen olduğu bir düzen kurmaya karar vermişlerdi. Bunun için de mevcut sistemi ve yöneticilerini yok etmeleri gerekiyordu.

Yönetimi ve rejimi yıkmak isteyen 12 komplocu Westminster Sarayı'ndaki İngiliz Parlamento binasını, o yılki aristokrasi zirvesinde havaya uçurmaya karar verdi. Komploculardan birinin bilgi sızdırması sonucu komplo ortaya çıktı ve Fawkes, gece yarısı parlamento mahzenlerinde barut fıçısıyla yakalandı.

Fawkes, 31 Ocak 1606'da sarayın karşısında asılarak idam edildi ve vücudu parçalara ayrıldı. 'Barut komplosu' ise ülkenin tarihinde önemli bir dönüm noktası oldu. Protestan devlet adamlarını alt ederek halkı ayaklandırmayı hedefleyen olayı anarşi hareketlerinin öncüsü sayanlar olduğu gibi Fawkes'ın ona biçilen rolden uzakta koyu bir Katolik, olayın da dinlerle alakalı olduğunu savunanalar da var. Ama bir gerçek var ki; 17. yüzyılın bütün zorluklarına ve dönemin muhafazakar ve baskıcı rejimine rağmen böyle bir olay her yönüyle önemli bir başkaldırıydı.

5 Kasım 1605 günü Fawkes, eylemin düşünsel lideri bile olmamasına rağmen olay gecesi barut fıçıları ile yakalandığı için en çok öne çıkan isim olmuştur. Çıkarıldığı mahkemede vatan hainliğinden hüküm giyen Fawkes, 31 Ocak 1606'da sarayın karşısında asılarak idam edildi.

HATIRLA, 5 KASIM'I HATIRLA NE DEMEK?

Film camiasına yakın olup bu repliği bilmeyen yoktur denebilir. Orijinal haliyle "Remember, remember, the fifth of November." olarak geçen V karakteri ve film ile özdeşleşen bu dizeler aslında isyan edenler tarafından değil; aksine başkaldıranların unutulmayacağını belirten zamanın İngiltere Kralı tarafından dile getirilmiş bir şiirdendir. Bir üst madde de belirtiğimiz gibi V karakterinin ilham aldığı kişiler Guy Fawkes maskesi altında toplanmıştır.

V FOR VENDETTA MASKESİ NEDİR?

Öncelikle filmin dünya çapındaki etkisi azımsanmayacak gibi değildir. Bunun yanında maskeyi benimseyen Anonymous gibi gruplarında şimdiki popülerliğini arttırmış olduğunu görüyoruz. Guy Fawkes maskesi olarak da bilinir.

V FOR VENDETTA KONUSU

Geleceğin totaliter İngiltere'sinde geçen "V for Vendetta" sadece "V" olarak bilinen maskeli bir adam tarafından bir ölüm-kalım durumundan kurtarılan yumuşak başlı genç kadın Evey'nin (NATALIE PORTMAN) hikayesini anlatıyor.

Son derece karmaşık biri olan V, aynı anda hem eğitimli, gösterişli, şefkatli ve entelektüel, hem de korkuyla sindirilmiş vatandaşlarına egemenliklerini geri vermeye azmetmiş olduğu için sert, intikam peşinde, yalnız, şiddete başvuran ve kan davası güden biridir.

V İngiltere halkını, hükümeti zehirleyen kokuşmuşluk ve acımasızlıktan kurtarmak amacıyla, seçilmiş liderlerinin diktatörlük anlayışını eleştirir ve vatandaşları kendisiyle Guy Fawkes günü olan 5 Kasım'da Parlamento'nun çevresinde buluşmaya davet eder.

5 Kasım 1605'te, Guy Fawkes Parlamento binasının altındaki bir tünelde 36 varil barutla yakalandı. O ve komplo arkadaşları "Barut Komplosu"nu 1. James iktidarındaki hükümetin zorba yönetimine karşı organize etmişlerdi. Fawkes ve yandaşları asıldı, sürüklendi ve cesetleri parçalandı. Hükümeti düşürme planları ise asla gerçekleşmedi.

O isyanın ruhunu canlandırmak, o günü yad etmek için, V, Fawkes'un 5 Kasım 1605'te giriştiği komployu tamamlayacak, Parlamento'yu havaya uçuracaktır.

V'nin gizemli geçmişi hakkındaki gerçeği öğrenen Evey ise, bununla birlikte kendi hakkında da bir gerçeği keşfederek, zulmün ve kokuşmuşluğun hüküm sürdüğü bir topluma özgürlük ve bağımsızlığın geri kazandırılması için planlar yapan V'yle beklenmedik bir ittifak içine girer.