5 Kasım'da yıllardır süren V For Vendetta filmi yeniden hatırlatılıyor. Peki, 5 Kasım'da ne oldu? Hatırla, 5 Kasım'ı hatırla... V for Vendetta repliği ne demek istiyor? 5 Kasım ve V for Vendetta bağı nedir? V for Vendetta konusu, çekim yılı, oyuncuları... Barut komplosu nedir? Guy Fawkes kimdir?