'5'inci Yargı Paketi' görüşmeleri, TBMM Adalet Komisyonu'nda başladı (2)

AK PARTİ'Lİ ARSLAN: İCRA DAİRELERİ BAŞKANLIĞI KURULABİLECEK

Tbmm Adalet Komisyonu'nda 5'inci Yargı Paketi'nin görüşmeleri sürüyor. Teklifte imzası olan AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, 5'inci Yargı Paketi adı altında 8 ayrı kanundan oluşan teklifin 54 maddeden oluştuğunu, düzenlemenin en önemli başlıklarını ise İcra ve İflas Kanunu'nda yapılan değişiklikle, boşanan eşler arasında çocuk teslimine ilişkin düzenlemelerin olduğunu söyledi.

MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk ise teklifin önemli düzenlemeler içerdiğini belirterek, "Teklifin, İcra ve İflas Kanunu'muza birçok yenilik kazandıracağına şüphe yoktur. MHP olarak, uzun süreden bu yana toplumun kanayan bir yarası haline gelen, ayrılmış anne ve baba arasında, icra yoluyla çocuk teslimini eleştirdik, çözüm önerilerimizi parti olarak daha evvelden dile getirdik ve kayıtlara geçirmiştik. Günümüzde boşanmanın sosyal ve psikolojik sorunlarını en ağır hisseden hepimizin bildiği üzere esasen çocuklar olmuştur. Anne ve babasının boşanma nedeniyle çocukluk travması yaşayan çok sayıda çocuğun bulunduğu da yadsınamaz bir gerçektir" dedi.

Demirören Haber Ajansı / Besti Karalar - Son Dakika Haberleri

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