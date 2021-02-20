5 bin zeytin fidanı ile üretime başladı, 200 bine ulaştı
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5 bin zeytin fidanı ile üretime başladı, 200 bine ulaştı

20.02.2021 08:28 | Son Güncelleme: 20.02.2021 08:33
5 bin zeytin fidanı ile üretime başladı, 200 bine ulaştı

MARDİN'in Derik ilçesinde ziraat teknikeri Davut Ufak (33), 4 yıl önce dünyaca ünlü ve ödüllü Derik zeytini fidanlarının üretimine başladı.

MARDİN'in Derik ilçesinde ziraat teknikeri Davut Ufak (33), 4 yıl önce dünyaca ünlü ve ödüllü Derik zeytini fidanlarının üretimine başladı. 5 dönümlük arazide, 5 bin fidanla başladığı üretimi 4 yılın sonunda 200 bine çıkaran Ufak, Türkiye'nin dört bir yanına gönderip, yurt dışına ihraç ediyor.

Derik ilçesinde yaşayan, 1 çocuk babası Davut Ufak, 9 yıl önce Artuklu Üniversitesi Ziraat Meslek Yüksekokulu Bahçe Bitkileri Bölümü'nden mezun oldu. Ufak, 4 yıl önce küçük sermaye ile İngiltere ve Japonya'da düzenlenen yarışmalardan ödüller alan, üretimi 1000 yıl öncesine dayanan Derik zeytininin fidanını üretmeye başladı. Ufak, 5 dönüm arazide 5 bin fidanla başladığı üretimi 4 yılda 20 dönümlük arazide 200 bin fidana çıkardı. Davut Ufak, ürettiği fidanları Türkiye'nin dört bir yanına gönderip, yurt dışına ihraç etmeye başladı. Dönemsel olarak yaklaşık 40 kişiyi istihdam eden Ufak, hedefinin 300 bin zeytin fidanı üretmek olduğunu söyledi. 

'İSTİHDAM SAĞLIYORUZ'İlk yıl talep üzerine üretim kapasitesini artırdığını kaydeden Davut Ufak, "İkinci sene talep biraz daha yoğunlaşınca 50 bine çıkardım. Üçüncü sene 2019'da 70 bine çıkardım. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Kaymakamlık destekleriyle GAP İdaresi'nden 20 bin fidanımız hibe olarak dağıtıldı. Mardin ve Derik bölgemizde toprağa ekildi. Bağ, bahçe ve tarlalarda yerini aldı. Bunun üzerine yerim çok küçük olduğu için hedefimi 200 bine çıkardım. Günde 10 bin fidan kesiyoruz. Bidonlara bırakıyoruz. 1 gün kaldıktan sonra ilaçlayıp seramıza bırakıyoruz. Hedefimiz 300 bini bulmak. 20 dönümlük arazi üzerinde işime devam ediyorum. 200 bin fidanımızı 20 günde seraya bıraktık. Bu durumda istihdam da sağlıyoruz. Yaklaşık 40 aile, 3- 4 aylık dönemde geçimini sağlıyor" dedi.

5 bin zeytin fidanı ile üretime başladı, 200 bine ulaştı
5 bin zeytin fidanı ile üretime başladı, 200 bine ulaştı
5 bin zeytin fidanı ile üretime başladı, 200 bine ulaştı
5 bin zeytin fidanı ile üretime başladı, 200 bine ulaştı
5 bin zeytin fidanı ile üretime başladı, 200 bine ulaştı
5 bin zeytin fidanı ile üretime başladı, 200 bine ulaştı
5 bin zeytin fidanı ile üretime başladı, 200 bine ulaştı
5 bin zeytin fidanı ile üretime başladı, 200 bine ulaştı
5 bin zeytin fidanı ile üretime başladı, 200 bine ulaştı
5 bin zeytin fidanı ile üretime başladı, 200 bine ulaştı
5 bin zeytin fidanı ile üretime başladı, 200 bine ulaştı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Emrullah KARAKAŞ

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