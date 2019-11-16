16.11.2019 13:46 | Son Güncelleme: 16.11.2019 13:46

5 bin 600 yıllık Troya efsanesini yapraklara işliyor

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Behram köyünde yaşayan Hülya Kalaycı Unutur, Hollanda'dan ithal ettiği ve 2 yıl boyunca özel bir sistemle kuruttuğu difenbahya bitkisi yapraklarına, ilmik ilmik işlediği çeşitli eserleri çiziyor. Bugüne kadar yapraklar üzerine yüzlerce eser çizen Unutur, 5 bin 600 yıllık Troya efsanesine de difenbahya bitkisinin yapraklarına işledi.

Çanakkale'de savaş, deprem ve yangın nedeniyle yıkılıp, tekrar tekrar kurulan ve 10 katmandan oluştuğu bilinen 5 bin 600 yıllık Troya efsanesi, difenbahya bitkisinin yapraklarına işlendi. Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk El Sanatları Çini Bölümü mezunu evli ve 2 çocuk annesi Hülya Kalaycı Unutur (46), yaprak çalışmasına 1999 yılında İstanbul'da başladı. 2009 yılında Ayvacık ilçesine bağlı Behram köyü Assos'ta açtığı atölyede çalışmalarına devam etti. 20 yıldır Hollanda'dan ithal ettiği difenbahya bitkisi yapraklarını ilmik ilmik işleyerek çeşitli eserler çizdi. Bugüne kadar difenbahya bitkisinin yaprağı üzerine yüzlerce çeşitli eserler çizen Hülya Kalaycı Unutur, yapraklarda 5 bin 600 yıllık Troya efsanesini de işledi.

Difenbahya bitkisi yaprağına 2 yıl önce Troya efsanesini anlatan çizimlere başlayan Hülya Kalaycı Unutur, Troya'nın Kuruluşu, Homeros, Tanrı Zeus, Athena ve Poseidon, Achilles ve Hector savaşı başta olmak üzere Troya'nın kuruluşu, o dönemki tanrı ve tanrıçaları, savaş sahnelerini ve Troya kazılarında bulunan bazı objeleri kendi motifleriyle işleyerek eser haline getirdi. Unutur, Troya'nın kuruluşu'nu 15 gün, Homeros'u 5 gün, Tanrı Zeus'u 10 gün, Athena ve Poseidon'u 3 hafta, Achilles ve Hector savaşı eserini ise 1 ay içinde altın ile kendi özel boya karışımı ve ışık görmeden özel bir yöntemle 2 yıl boyunca kuruttuğu difenbahya bitkisi yaprağı üzerine yaptı.

'TROYA İLE İLGİLİ ESERLERİ 2 YILDA ORTAYA ÇIKARDIM'

Troya'nın anlatıcısı olan ünlü tarihçi Homeros'tan başlayarak Troya'yı anlatan ve simgeleyen motifleri yapraklara işlediğini belirten Hülya Kalaycı Unutur, 'Troya'nın kuruluşu, o dönemki tanrı ve tanrıçaları, savaş sahnelerini ve Troya kazılarında bulunan bazı objeleri kendi motiflerimle işleyerek birçok eser ürettim. Dini ve mitolojik konular üzerine çalışıyorum. Troya da bunlardan bir tanesi. Troya ile ilgili eserleri 2 yılda ortaya çıkardım. Ön hazırlık aşamam oldu. Araştırmalarım oldu. Çalışmaları hazırlamam 2 yıl sürdü. Ayrıca birçok konuda çalışmalar yapıyorum. Çalışmalarımın süresi genellikle konulara bağlı oluyor. Yeni oluşturacağım bir çalışma oluyorsa, çalışmayı ortaya çıkarmam uzun bir süre alabiliyor' dedi.

YURT DIŞINDAN TALEP GÖRÜYOR

Yurt içinde bütün illerden yerli turistlerin atölyesindeki eserleri görmeye geldiğini kaydeden Unutur, yurt dışından Almanya, Amerika, Fransa, Japonya, İsrail, Avusturalya ve Yeni Zelanda'dan gelen yabancı turistlerin eserleri incelediğini ve sipariş verdiğini de belirtti.

ESERLER SERGİLENİYOR

Hülya Kalaycı Unutur'un, difenbahya bitkisinin yaprakları üzerine hazırladığı 49 çerçeve içindeki 53 eserinin yer aldığı 'Yapraklarda Troya Efsanesi' sergisi 1-15 Kasım tarihleri arasında İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Güzel Sanatlar Galerisi'nde sergilendi. Sergi, 16-22 Kasım tarihleri arasında ise Troya Müzesi'nde sergilenecek.

Kaynak: DHA