5 Adımda İl Değişiyorlar... Samsun'la Ordu'yu Ayıran Mahalle Havadan Görüntülendi

5 adımda il değişiyorlar... Samsun'la Ordu'yu ayıran mahalle havadan görüntülendi

SAMSUN - Samsun'un Terme ilçe merkezine 30 kilometre uzaklıktaki Ambartepe ve Ordu'nun İkizce ilçesine 24 kilometre mesafedeki Şenbolluk Mahallesi'ni, 7 metre genişliğindeki yol ayırıyor.

İki kentin sınırı olarak kabul edilen yolun yarısı Samsun, diğer yarısı ise Ordu'ya ait. Bu durum, bölgede oturanlara da ilginç anlar yaşatıyor. Mahalle sakinleri, yolun karşısına geçtikleri anda bulundukları kenti de değiştirmiş oluyor. Yola bakan binalarda oturanlar, karşılıklı evlerde ancak ayrı illerde yaşıyor.

Farklı dakikalarda ezan okunuyor

Ambartepe Muhtarı Erdal Demir, Ambartepe ve Şenbolluk Mahallesi'nde bulunan ve aralarında yaklaşık 80 metre mesafe olan iki camide ise ezanın farklı dakikalarda okunduğunu söyledi. Mahallede 5 adım atarak il değiştirdiklerini söyleyen Demir, bu nedenle ilginç anların yaşandığını belirtti. Ramazan ayında Ordu tarafında 2 dakika erken ezan okunduğunda vatandaşların şaşırdığını da sözlerine ekleyen Muhtar Demir, zaman zaman bu durumun espri konusu olduğunu dile getirdi.

Belediyecilik hizmetlerini her iki ilden de alıyorlar

Su, yol, altyapı, çöp gibi belediyecilik hizmetlerini hem Ordu'ya bağlı İkizce ve Samsun'a bağlı Terme belediyelerinden aldıklarını söyleyen Ambartepe Mahalle Muhtarı Erdal Demir, hizmet konusunda fazla bir karmaşa yaşanmadığını dile getirdi. Su Hizmetlerini Samsun ve Ordu'dan karışık alan vatandaşlar, örneğin; Çöp hizmetini ise Ordu'nun İkizce ilçe belediyesinden alıyorlar.

Kod girerek birbirlerini arıyorlar

Duruma artık alıştıklarını belirten Ambartepe Mahallesi eski mahalle muhtarı ve 3 dönem belde belediye başkanlığı yapan Kemal Akbulut, "Burada karşılıklı evlerde oturan komşular, birbirlerini ararken ayrı kodlar girmek zorunda kalıyor. Bazen itfaiye ve polis gibi acil numaraları ararken sıkıntılar yaşayabiliyoruz. Bizim burada kahvehanelerimizde, kurulan pazarımızda bütün yaşantımız bir arada geçiyor. Aramızda kız almalar, kız vermeler oluyor. Çocuklarımız karşılıklı evlerde oturmalarına rağmen ayrı okullarda eğitim görüyorlar. Burada hayatımız bu şekilde sürüyor. Camilerimiz arasında 80 metre olmasına rağmen bir taraf 1-2 dakika önce ezan okuyor. Bize artık bu durum farklı gelmiyor. Ancak dışarıdan gelenlere çok farklı geliyor" diye konuştu.

Kaynak: İHA