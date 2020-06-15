Bingöl'deki 5.7'lik depremin yıkıcılığı gün ağarınca ortaya çıktı
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Bingöl'deki 5.7'lik depremin yıkıcılığı gün ağarınca ortaya çıktı

Bingöl'de dün saat 17.24'te merkez üssü Karlıova ilçesinde meydan gelen, bir korucuyu şehit eden 5.7 büyüklüğündeki depremin etkisi gün ağarınca ortaya çıktı. 18 kişinin hastaneye kaldırıldığı depremde çok sayıda bina ağır hasar gördü.

15.06.2020 07:50 | Son Güncelleme: 15.06.2020 08:00

Bingöl'ün Karlıova ilçesi olan 5.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde bir korucu şehit oldu, yaralanan 18 kişi de hastanelere kaldırıldı.

Depremin yaralarının sarılması için tüm ekipler seferber olurken, artçı sarsıntılar da sürüyor. Başta depremin hasara yol açtığı Elmalı ve Kayapınar köyleri olmak üzere bir çok yerde vatandaşlarda geceyi dışarıda ateş başında geçiriyor.

Çok sayıda evin ve ahırın yıkıldığı depremde en ağır hasarı alan Yedisu ilçesine bağlı Elmalı köyünde de birçok kerpiç yapı yıkıldı. Günün aydınlanmasıyla havadan görüntülenen Elmalı köyündeki hasar gözler önüne seriliyor. Başta Elmalı köyü olmak üzere depremin vurduğu bölgelerde hasar tespit çalışmalarına başlanılacak.

5.7'lik depremin yıkıcılığı gün ağarınca ortaya çıktı

ERDOĞAN'DAN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda görüşen Oktay, depreme ilişkin son durum ve yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi verdi. Oktay'ın telefonundan depremzedelerle görüşen Erdoğan, vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulundu. Vatandaşlar da "Allah razı olsun Cumhurbaşkanım." diye konuştu. Oktay da tüm çalışmaları yaptıklarını belirterek, "En geç 3 gün içerisinde tüm hasar tespit çalışmaları tamamlanacak ve yaralar sarılacak" dedi.

5.7'lik depremin yıkıcılığı gün ağarınca ortaya çıktı

DEPREMİN BİLANÇOSU

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay "Bir kaybımız, 18 yaralımız var. Bir çocuğumuz var Musa, Elazığ Fırat Üniversitesi'nde, 5 kişi Bingöl Devlet Hastanesi'nde tedavi oluyor, geri kalanlar da taburcu edildi. Elmalı'da 8 ağır hasarlı, 25 de yıkık konutumuz, 36 ağır hasarlı, 2'de yıkılmış hayvan barınağımız, Dinarbey'de de 2 okulumuz ve lojman ile 17 konutumuz ağır hasarlı, bir yıkık bina, 15 de hayvan barınağı var. Kaynarpınar köyümüzde bir karakol binamızın bazı kulelerinde hasar mevcut, toplam 10 konutumuz var ağır hasarlı, Erzurum Çat ilçesinde de 6 yıkılmış bina var." açıklamasına bulundu.

Bingöl'deki 5.7'lik depremin yıkıcılığı gün ağarınca ortaya çıktı

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