450 yıllık cami, korona virüs önlemleriyle Cuma namazına hazır
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450 yıllık cami, korona virüs önlemleriyle Cuma namazına hazır

450 yıllık cami, korona virüs önlemleriyle Cuma namazına hazır Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde Mimar Sinan tarafından 450 yıl önce yapılan tarihi Sokullu Mehmet Paşa Cami'nde Cuma namazı öncesinde son hazırlıklar tamamlandı.

28.05.2020 19:22 | Son Güncelleme: 28.05.2020 19:26

450 yıllık cami, korona virüs önlemleriyle Cuma namazına hazır

KIRKLARELİ - Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde Mimar Sinan tarafından 450 yıl önce yapılan tarihi Sokullu Mehmet Paşa Cami'nde Cuma namazı öncesinde son hazırlıklar tamamlandı. Seyyar minberin yer alacağı caminin bahçesinde namaz kılınacak alanlar sosyal mesafe çizgileriyle belirlendi. Tarihi camide yarın aynı anda toplam 350 kişi sosyal mesafeli bir şekilde namaz kılacak.

Korona virüs salgını nedeniyle camiler uzun süredir cemaatinden ayrı kalırken, Lüleburgaz'da Mimar Sinan'ın eseri 450 yıllık tarihi Sokullu Mehmet Paşa Camii'nde tatlı bir telaş başladı. Bahçesinde kılınacak Cuma namazıyla birlikte kapılarını ibadete tekrar açacak olan Sokullu Mehmet Paşa Camii'nde, cami görevlileri namaz kılınacak alanları sosyal mesafe şeritleriyle belirledi.

Aynı anda 350 kişi, tek kapıdan girecek

Sokullu Mehmet Paşa Cami'nde namaz kılmak isteyen vatandaşlar girişleri sadece orta kapıdan kontrollü bir şekilde yapabilecek. Salgının riski göz önünde bulundurularak namaz anında maskelerin çıkarılması yasak olacak. Bunun yanı sıra her vatandaş kendi seccadesiyle namaz kılacak. Öte yandan namaz kılan vatandaşlar arasında sosyal mesafe kuralı gözetilerek mesafe bırakılacak. Cuma namazında cami imamının cemaate vaazlarını verebilmesi için seyyar minber de yer alacak. Tüm bunların yanı sıra camide aynı anda 350 kişi namaz kılacak.

Şadırvan kapatıldı

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın "Abdestin evde alınması" yönündeki kararının ardından ise cami bahçesindeki şadırvan şeritlerle kullanıma kapatıldı. Cami görevlileri de vatandaşlaraabdestlerini evde alıp gelmeleri yönünde sık sık uyarılarda bulunmaya başladı.

450 yıllık cami, korona virüs önlemleriyle Cuma namazına hazır

Kaynak: İHA

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