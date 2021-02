45 yaşında üniversite okuyup, güzellik eğitmeni oldu

ANKARA 'da 2 çocuk annesi Eda Gürkaynak (45) Hacı Bayram Veli Üniversitesi Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Bölümü'nü bitirerek güzellik eğitmeni oldu. Mamak Belediyesi Aile Merkezi'nde çalışan Gürkaynak, "Benim çocuklarımla yaşıt öğrenci arkadaşlarım oldu" dedi.

Sincan ilçesinde yaşayan Eda Gürkaynak, Milli Eğitim Bakanlığı'nın Halk Eğitimi Merkezleri'nde 2008-2009 yıllarında kuaförlük eğitimi aldı. 8 aylık eğitimin ardından kuaför ve güzellik salonlarında çalışmaya başlayan Gürkaynak, eşinin desteğiyle kuaför dükkanı açtı. Ancak Gürkaynak, 5 yıllık işletmesini maddi imkansızlıklar nedeniyle kapattıktan sonra üniversite okumaya karar verdi. 2018 yılında üniversite sınavına giren Gürkaynak, Hacı Bayram Veli Üniversitesi Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Bölümü'nü kazandı. Eğitimini başarıyla tamamlayan Gürkaynak, Mamak Belediyesi Başak Aile Merkezi'nde kuaför ve cilt bakımı eğitmenliği yapıyor. 2'nci üniversite olarak Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi İşletme Bölümü'nü okumaya başlayan Gürkaynak'ın hedefi yeni bir kuaför dükkanı açmak.

'GÜNDÜZ EV İŞLERİ İLE UĞRAŞIP, GECELERİ DERS ÇALIŞIYORDUM'

Üniversite eğitimine gitmek için her gün 5 saatini yola ayırdığını söyleyen Gürkaynak, "Sincan'dan Polatlı'ya eğitime gidiyordum. O zaman gerçekten benim için çok meşakkatliydi. Her gün eğitime gidiyordum. Sadece gidişim yaklaşık 2,5 saat sürüyordu. Bir de bunun aynı dönüşü vardı. Sadece 5 saat yolda geçiyordu. Gündüz ev işleri ile uğraşıp, geceleri ders çalışıyordum. Benim çocuklarımla yaşıt öğrenci arkadaşlarım oldu. Okulumu bitirdim. Bana çevremde 'nasıl gidiyorsun, nasıl dayanıyorsun' diyorlardı. Ben o zaman 'ne olursa olsun bu diplomayı alacağım, başaracağım' dedim. Ağustos 2020'de mezun oldum. İlk hedefim yeni bir dükkan açmak. Şu an pandemi dolasıyla zaten böyle bir şeye girişmedim. Bunun üzerine İşletme Bölümü okumaya karar verdim. Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi'nde 4 yıllık İşletme Bölümü okuyorum. Bu süre zarfı içerisinde ücretli öğretmenlik başvurusunda bulundum. Mamak Halk Eğitim Merkezi'nden yanıt geldi. Şimdi burada eğitim vermeye başladım. Burası ilk sınıfım ve ilk öğrencilerim. Benim için çok değerliler. Dükkanımın açılıp kapatılması beni üzmüştü. Şimdi İşletme Bölümü diplomamı da alırsam daha da sağlam bir şekilde ayaklarımın üzerine basabilirim diye düşünüyorum" dedi.

- Ankara

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gizem KARADAĞ