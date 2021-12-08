DUMLUPINAR, KÜTAHYA (Habermetre) - Üniversiteden Ana Sayfa Üniversiteden Haberler 43 Ülkeden 43 Öğrencimizin Kütahya Ziyaretleri Sürüyor Kütahya Dumlupınar Üniversitesinde eğitim gören 43 farklı ülkeden 43 öğrencimiz oryantasyon programı kapsamında Kütahya Valiliği, Kütahya Belediyesi ve Keramika fabrikasına ziyaret gerçekleştirdi.

Üniversitemizde eğitim gören 43 farklı ülkeden 43 öğrenci oryantasyon programı kapsamında Kütahya'daki ziyaretlerini sürdürüyor.

Kütahya il merkezindeki ziyaretlerinin ilk ayağında Kütahya Valiliğine gelen öğrencilerimiz, burada Kütahya Valisi Ali Çelik tarafından Valilik Toplantı Salonunda kabul edildi. Burada öğrencilerimizle sohbet eden Vali Ali Çelik, Kütahya'da okumanın öğrenciler için iyi bir şans olduğunu ifade ederek "Ben de Kütahya'da okudum. Bu yüzden kendimi şanslı görüyorum. Şehrimiz güvenli ve huzurlu bir il. Üniversitemiz sosyal ve kültürel olanakları, sunduğu imkanlarla güçlü bir üniversite. Öğrenim hayatınızı huzur ve güven içerisinde devam ettirmeniz de öncelikli konularımızdan biri. Umarım Kütahya'dan güzel anılar ve dostluklarla ayrılırsınız" dedi.

VALİLİKTEN SONRA BELEDİYEYE VE KERAMİKA'YA ZİYARET

Valilik ziyaretinin ardından Kütahya Belediyesine geçen öğrencilerimiz, Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık'ı makamında ziyaret etti. Öğrencilerimizi Kütahya'da ve belediyede ağırlamaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Prof. Dr. Alim Işık, "Öğrencilerimizin talepleri olan ve bizim yapabileceğimiz konuları dinledik. Şehrimize hoş geldiniz diyorum. Kütahyalı hemşehrilerimin farklı ülkelerden gelen ve bizim misafirimiz olan bu öğrencilerimize yardımcı olmaları konusunda talepte bulunuyorum. Onların bu talebini sizlere iletiyorum" dedi. Öğrencilerin Kütahya'da kaldıkları süre içinde, şehrin birer gönüllü elçisi olarak gittikleri ülkelerde Kütahya'yı tanıtacaklarını ifade eden Başkan Işık, Kütahya'da en iyi şekilde eğitimlerini alarak hizmet vereceklerini belirtti.

Kütahya Belediyesi ziyaretinin ardından uluslararası öğrenciler Kütahya'nın önemli seramik üreticilerinden Keramika'nın üretim tesislerini ziyaret etti. Burada öğrencilerimizi karşılayan Keramika Genel Müdürü Emin Yüce, öğrencilerimizin ziyaretinden memnuniyetini dile getirdi.

Ziyaretler hakkında bir açıklama yapan Uluslararası Öğrenci Merkezi Müdürümüz Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Yunus Şişman, üniversitemizde 84 ülkeden öğrencinin bulunduğunu ifade ederek "Kütahya artık uluslararası bir kent. Başta gönül coğrafyamız olmak üzere farklı ülkelerden öğrencileri Kütahya'ya getirerek burada rahat ve kaliteli bir ortamda eğitim sunuyoruz. Bu gibi sosyal etkinlikler öğrencilerimizin kentimizi tanımasına yardımcı oluyor" dedi.

Haber i Paylaş Tweet Basın Yayın Halkla İlişkiler - 08 Aralık 2021, Çarşamba/ 37 defa okundu.

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