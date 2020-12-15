414 Alan kodu nerenin, nereye ait? Şanlıurfa alan kodu kaç? 0414 sabit telefon numarası hangi ilin alan kodudur, neresi?
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414 Alan kodu nerenin, nereye ait? Şanlıurfa alan kodu kaç? 0414 sabit telefon numarası hangi ilin alan kodudur, neresi?

15.12.2020 15:14 | Son Güncelleme: 15.12.2020 15:18
414 Alan kodu nerenin, nereye ait? Şanlıurfa alan kodu kaç? 0414 sabit telefon numarası hangi ilin alan kodudur, neresi?

Ülkemizdeki 81 şehrin kendisine özel telefon alan kodu bulunmaktadır. Bu sabit alan kodları numarası şehirden şehre göre değişiklik göstermektedir. 0414 bu alan kodlarından birisidir. Peki 414 telefon alan kodu hangi ile ait, hangi şehrin alan kodudur? Şanlıurfa'nın alan kodu kaç?

Günlük hayatımızda farklı şehirlerden aranabiliyoruz. Ardından hangi alan kodu hangi ilden aramış diye sorgulatma yapıyoruz. Peki 0414 sabit hat alan kodu hangi ile ait? Şanlıurfa'nın alan kodu kaçtır? 414 neresi, nereye ait, nereden aramış?

414 NERENİN ALAN KODU?

0414 : ŞANLIURFA

0414 alan kodu Şanlıurfa iline aittir. Şanlıurfa'yı aramak isterseniz telefon numarasının başına 0414 kodunu eklemeniz gerekmektedir. Aynı şekilde Şanlıurfa'dan aranıyorsanız sabit hatlı telefonun başında 414 kodu yazar.

0414 ALAN KODU HANGİ İLE AİTTİR?

0414 telefon kodu Şanlıurfa iline aittir. Tüm illerde olduğu gibi Şanlıurfa şehrinin de kendisine özel alan kodu vardır ve 414 'dür. Yani Şanlıurfa'dan arama yapan kişilerin sabit hatlı telefonlarında baş tarafta 0414 kodu geçmektedir.

ŞANLIURFA'NIN ALAN KODU NEDİR?

Şanlıurfa'nın alan kodu 0414 'dür. Şanlıurfa'da yer alan sabit hatlı telefonları aramak isterseniz numaranın başına 0414 kodunu eklemeniz gerekmektedir. Fakat Şanlıurfa ilçeleri arasında sabit hatlı telefon (ev telefonu) araması yaparsanız ekstradan bu kodu yazmanıza gerek yoktur.

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