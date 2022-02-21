400 YATAKLI YALOVA DEVLET HASTANESİ AÇILIŞ İÇİN GÜN SAYIYOR

YALOVA (DHA) - YALOVA'da yapımı devam eden 400 yataklı devlet hastanesinin yüzde 97'si tamamlandı. Hastanenin, Ramazan Bayramı'nda açılması planlanıyor.

AK Parti İl Başkanı Muğlim Bağatar ile AK Parti Yalova Milletvekilleri Ahmet Büyükgümüş ve Meliha Akyol, basın mensuplarına hastaneyi gezdirdi. 400 yatak kapasiteli hastane ihtiyaç halinde 625 yatağa çıkarılabiliyor. 8 büyüklüğünde depremde, deprem izoletörleri sayesinde hizmet vermeye devam edebilecek teknolojiye sahip olduğu belirtilen hastanede, 140 poliklinik yer alıyor. Hastanede Onkoloji hastalarına da hizmet verilecek. Muğlim Bağatar, yaptığı açıklamada 'Şu anda peyzaj uygulamasına geçtik. Hastanemizin bitme oranı yüzde 97'ler civarında. İnşallah son düzlükteyiz. Birkaç ay içerisinde hastanemiz faaliyete geçecek' dedi.

'TOPRAK KAYMASI TEMELİ ETKİLEMEDİ'

Hastane inşaatının temelinde meydana gelen toprak kayması ile ilgili de bilgi veren Bağatar, şunları kaydetti:

'Depolanan toprağın yola akması neticesinde bir toprak kayması olmuştur. Kesinlikle hastanenin inşaatı ile yapımı ile veya statiği ile ilgili bir problem yoktur. O toprak zaten taşınmak üzere kenara depolanan bitkisel topraktı. Bir kısmı peyzajda kullanılacak. Önümüzdeki günlerde proje mühendislerimiz toprağı oradan kaldıracaklar. Her şey planlandığı gibi devam ediyor. Biraz gecikme oldu. Gecikmenin sebebi de pandemiden dolayı çelik doğalgaz borusu temininde biraz problem oldu. Hastanenin etrafındaki çevre yolunu da genişlettik. Çevredeki doğalgaz, kanalizasyon, içme suyu hattını ve asfaltlamalarını tamamladık. Uzun zamandır ihmal edilmiş bir bölgeydi. Yakın zamanda hastanemizi bitireceğiz.'

'TIP FAKÜLTESİ, HASTANENİN PARÇASI OLACAK'

Milletvekili Ahmet Büyükgümüş ise hastane alanında kurulacak olan tıp fakültesinin avantajına değinerek şöyle konuştu:

'Yalova'nın yıllardır beklediği çok önemli yatırımı neticeye erdirmek üzereyiz. Çevresi ile birlikte hem peyzajı, hem altyapısı hem de ulaşım yollarıyla şehrimize yeni bir soluk olacak. Tıp fakültemiz de buranın bir parçası haline gelecek. Bunu da çok önemsiyoruz. Burası sadece hastalara hizmet vermenin de ötesinde doktor yetiştiren, ileri tıp araştırmalarının yapıldığı bir kurum olma özelliğine de sahip olacak. Yalova Üniversitesi ile birlikte Sağlık Bakanlığımızın ortaya koyduğu bu yatırım, ikisi bir araya geldiğinde önümüzdeki yıldan itibaren tıp fakültesi ögrencilerinin de Yalova'da eğitimlerine başladıkları bir yeni dönemi yaşayacağız. Bir sonraki sene de, bu gördüğünüz güzel hastanemizde onlarda tıp eğitimlerine devam edecekler. Her bakımdan, Yalova'nın gelişimi bakımından, sağlık altyapımızı güçlendirmek bakımından, eğitim şehri olma misyonumuzu güçlendirmesi bakımından, çok boyutlu ve hayırlı bir hizmeti inşallah en kısa zamanda vatandaşlarımızla buluşturmuş olacağız.'

Meliha Akyol da 'Tedarikte borularla alakalı sıkıntı oldu. Biraz gecikme oldu. Ama tıp fakültesi ile taçlandırılıp, morfoloji binamızın da bir kısmı hazırlanacak. Bu açığımızı kapatacağız' dedi. (DHA)

Görüntü Dökümü

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AK Parti Yalova İl Başkanı Muğlim Bağatar açıklama

AK Parti Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş açıklama

AK Parti Yalova Milletvekili Meliha Akyol açıklama

Detaylar

Bağatar, Büyükgümüş ve Akyol'un hastanedeki incelemeleri

Haber-Kamera: Özgür YILDIZ/YALOVA, (DHA)

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