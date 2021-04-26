400 milyon yıllık fosiller heyecan uyandırıyor
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400 milyon yıllık fosiller heyecan uyandırıyor

400 milyon yıllık fosiller heyecan uyandırıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kocaeli'de 'çene suyu formasyonu' olarak adlandırılan kayalar, 400 milyon yıl önce denizde yaşayan ve toplu şekilde ölen 'spirifer' canlılarının fosilini içinde barındırıyor.

Kocaeli'de 'çene suyu formasyonu' olarak adlandırılan kayalar, 400 milyon yıl önce denizde yaşayan ve toplu şekilde ölen 'spirifer' canlılarının fosilini içinde barındırıyor. Jeoloji mühendisliği bölümü öğretim görevlileri ve öğrencileri, sık sık bölgeye gelerek çoğu zaman materyal dahi kullanmadan çıplak elle bile fosil buluyor.

İzmit ilçesine bağlı Umuttepe Bölgesinde yer alan kayalık alanda, yaklaşık 400 milyon yıl önce denizde yaşayan canlılara ait fosil kalıntıları bulunuyor. Yaklaşık 400 milyon yıl önce denizde yaşadığı bilinen spirifer ve trilobit gibi canlılar, zaman içerisinde çevresel şartlar ve yırtıcı canlılar sebebiyle toplu şekilde ölerek, kayaların altında fosilleşti. 'Çene suyu formasyonu' olarak adlandırılan kayalar ise jeoloji bölümü öğrencileri için de eğitim alanı hale geldi. Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü öğretim görevlileri ve öğrencileri, sık sık bu bölgeye gelerek çıplak elle bile fosil buluyor.

"OKULUMUZA YÜRÜME MESAFESİNDE"

KOÜ Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Araştırma Görevlisi İsmail Emir Altıntaş, üniversiteyi de Kocaeli'de okuduğunu, bu kentin jeoloji bölümünün okunacağı en güzel şehirlerden birisi olduğunu söyledi. Altınaş, "Hemen arkamda duran arazi, bizim bölümümüzde yürüme mesafesinde. Öğrenciler derste anlattığımız konuları, okulun etrafında gözlemleyebiliyor. Bu alanda Kocaeli'nin iyi bilinen çene suyu formasyonuna ait kayalar var. Bu kayaların içinde fosiller var. Fosilleri çekiç bile kullanmadan elinizle dahi bulabiliyorsunuz. Derste konuyu anlattığımızda öğrenci kendi imkanları ile fosil buluyor. Bu da en doğu öğrenme yöntemidir. Sadece lisanlı öğrencilerimiz değil, coğrafya öğretmenlerimiz de bizimle irtibata geçiyor. Öğrencileriyle beraber buraya geliyoruz, fosil buluyoruz" dedi.

"TOPLU ŞEKİLDE ÖLMÜŞLER"

İzmit'in farklı yerlerindeki jeolojik oluşumları incelediklerini söyleyen Altıntaş, Kocaeli'nin hem doğası, hem de üniversitesinin konumuyla yer bilimlerini öğrenmek için güzel bir yer olduğunu vurguladı.

Umuttepe Bölgesindeki çene suyu formasyonu hakkında bilgilendirmelerde bulunan Altınaş, sözlerine şöyle devam etti:

"Burada denizel kabuklu fosiller var. Adı spirifer, yaşı da alt devoniyen (jeolojik dönem) yani bu da yaklaşık 400 milyon seneye denk geliyor. Yaklaşık 400 milyon yıl önce bu canlılar denizde yaşamış. Onlar için öyle güzel bir ortam oluşmuş ki çok çoğalmışlar. ya çevre şartlarının değişmesinden, ya da başka bir yırtıcının gelmesinden dolayı spiriferler toplu şekilde ölmüşler ve oldukları yerde kalmışlar. Çökelen malzemelerle beraber kayaların altında kalmışlar. Bu kayalar 400 milyon yıl önce su da olan çene suyu formasyonudur"

"TRİLOBİTİN YARISINI ARIYORUZ"

Spiriferlerin özel fosiller olduğunun altını çizen İsmail Emir Altıntaş, "Türkiye'de az bulunan, Dünya'da da ilgi çeken trilobit fosili var. Hemen bulunduğumuz yerin karşısında başka bir formasyonun içinde öğrencilerimiz tarafından yarısı bulundu. Onun hala devamını arıyoruz" sözlerine ekledi.

(Huriye Ferah Vanlı - Cihan Atik/İHA)

400 milyon yıllık fosiller heyecan uyandırıyor
400 milyon yıllık fosiller heyecan uyandırıyor
400 milyon yıllık fosiller heyecan uyandırıyor
400 milyon yıllık fosiller heyecan uyandırıyor
400 milyon yıllık fosiller heyecan uyandırıyor
400 milyon yıllık fosiller heyecan uyandırıyor
400 milyon yıllık fosiller heyecan uyandırıyor
400 milyon yıllık fosiller heyecan uyandırıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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