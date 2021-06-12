40 saniye balinanın ağzında kalan balıkçı, nasıl kurtulduğunu anlattı: Bir patlama gibiydi
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40 saniye balinanın ağzında kalan balıkçı, nasıl kurtulduğunu anlattı: Bir patlama gibiydi

Haberler.com / Olgun Kızıltepe - Haberler | Dünya

ABD'li balıkçı Michael Packard, kambur bir balinanın kendisini önce yutulduğunu, sonra da tükürüldüğünü öne sürdü. Balinanın ağzında yaklaşık 30-40 saniye kadar kaldığını öne süren balıkçının, "Bir patlama gibiydi, önce havaya fırladım ardından suya indim. O an özgür olduğumu hissettim" sözleri duyanları şaşırttı.

ABD'li balıkçı Michael Packard'ın Massachusetts açıklarında yaşadığını anlattığı olay duyanları şaşkına çeviriyor. Packard, Massachusetts açıklarında ıstakoz toplamak için daldığı bir gün balina tarafından öldürülmekten son anda kurtulduğunu söyledi.

ÖNCE YUTTU, SONRA TÜKÜRDÜ

40 yıl boyunca dalışlar yaparak geçimini sağladığını söyleyen Amerikalı balıkçı, kambur balina olarak bilinen ve 15 metreye kadar büyüyebilen deniz devi tarafından yutulduğunu öne sürdü. 30-40 saniye kadar balinanın ağzında kaldığını söyleyen Packard, ardından ise balinanın kendisini tükürdüğünü söyledi.

"BİR BALİNANIN AĞZINDA OLDUĞUMU ANLADIM"

Amerikalı dalgıç şaşırtan olayı ise şöyle anlattı: "Tüplü teçhizatlı bir dalış yaptığım esnada büyük bir yumru hissettim ve bir anda her şey karardı. Bölgede yüzen beyaz köpek balıklarının saldırısına uğradığımı düşündüm. Fakat etrafta hiç diş yoktu. O an bir balinanın ağzında olduğumu anladım. Beni yutmaya çalıştığını ve öleceğimi düşündüm."

40 saniye balinanın ağzında kalan balıkçı, nasıl kurtulduğunu anlattı

"ÖNCE HAVAYA FIRLADIM, ARDINDAN SUYA İNDİM"

O anlarda eşini ve 12, 15 yaşlarındaki iki oğlunu düşündüğünü ifade eden balıkçı, balinanın ağzından nasıl kurtulduğunu ise şöyle anlattı: "Bir patlama gibiydi, önce havaya fırladım ardından suya indim. O an özgür olduğumu hissettim."

SAHİL GÜVENLİK KURTARDI

Packard, bir denizci mürettebatı tarafından tekneye çekilince kurtulduğunu kaydederken Princetown Sahil Güvenlik görevlileri de Packard'ın belirttiği saatlerde yaralı bir kişiye yardımcı olduklarını doğruladı.

DENİZ BİLİMCİLERDEN "BÜYÜK OLASILIKLA TESADÜF" YORUMU

Kambur balinalar hakkında uzman olan Cape Cod ise "Kambur balinalar, balık gibi avlarını mümkün olduğunca yutmak için ağızlarını geniş açarak beslenmeye eğilimlidirler. Bu da deniz bilimcilerine, Bay Packard'ın başına gelenlerin büyük olasılıkla tamamen tesadüfi olduğunu düşündürüyor" diye konuştu.

Cape Cod, bir balinanın bir insanı yutmasının neredeyse hiç duyulmamış olduğunu da söyledi.

40 saniye balinanın ağzında kalan balıkçı, nasıl kurtulduğunu anlattı: Bir patlama gibiydi
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olgun.kiziltepe@haberler.com - Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com
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