40 nerenin plaka kodu? 40 plakası nereye ait, hangi il? Kırşehir ilçeleri plaka harfleri
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40 nerenin plaka kodu? 40 plakası nereye ait, hangi il? Kırşehir ilçeleri plaka harfleri

Türkiye'deki tüm şehirlerin kendilerine ait plaka numaraları vardır. Bu plaka kodları otomobillerin arkasında gözükür. Yolda giderken araçlarda, motosikletlerde, kamyonlarda 40 plakasına rastlayabilirsiniz. 40 plaka kodu hangi şehre ait olduğu çok merak edilen bir plakadır. Peki 40 plakası nerenin, 40 plaka kodu hangi ile ait?

40 nerenin plaka kodu? 40 plakası nereye ait, hangi il? Kırşehir ilçeleri plaka harfleri
12.08.2020 16:03 | Son Güncelleme: 12.08.2020 16:06

Belli bir yere kadar alfabetik olarak devam eden plaka kodları genel kültür sorularında, bilgi yarışmalarında karşımıza çıkabiliyor. Ayrıca yolda giderken farklı plakalar görüp nereye ait olduğunu merak ediyoruz. Bu bakımdan sizler için 81 ilin plakalarını paylaşıyoruz. Peki 40 nerenin plakası, hangi şehre ait, ilçelerinin plaka harfleri nedir?

40 NERENİN PLAKASI?

40 plakası hangi ile ait : Kırşehir

40 plakası Kırşehir iline ait bir plaka kodudur. Eğer otomobillerin, kamyonların, arabaların, motosikletlerin ve benzeri araçların arkasındaki plaka 40 ile başlıyorsa bu Kırşehir'e ait demektir. Kırşehir'in plakası 40'dır. Peki Kırşehir ilçelerinin plaka harfleri nelerdir?

KIRŞEHİR İLÇELERİNE AİT PLAKA HARFLERİ KODLARI

Plaka kodu 40 olan Kırşehir'in ilçelerinin de kendilerine özel plaka harf kodları vardır. Bu harflere bakılarak o plakanın Kırşehir'in hangi ilçesine ait olduğunu anlayabiliriz. Şimdi 40 Kırşehir plaka kodlu ilçelerin plaka harflerini paylaşalım:

Kırşehir Merkez ilçesi plaka harfleri :

40 AC 001 - 40 AZ 999

40 DA 001 - 40 DZ 999

40 EA 001 - 40 EZ 999

40 J 8001 - 40 J 9999

40 K 0001 - 40 K 9999

40 K 8001 - 40 K 9999

40 M 0001 - 40 M 4999

40 M 8001 - 40 M 9999

40 S 0001 - 40 S 4999

40 S 8001 - 40 S 9999

40 T 0001 - 40 T 4999

40 T 8000 - 40 T 9999

Kaman ilçesi plaka harfleri :

40 J 5000 - 40 J 5999

40 K 5000 - 40 K 5999

40 KA 001 - 40 KZ 999

40 M 5000 - 40 M 5999

40 S 5000 - 40 S 5999

40 T 5000 - 40 T 5999

Mucur ilçesi plaka harfleri :

40 J 6000 - 40 J 6999

40 K 6000 - 40 K 6999

40 LA 001 - 40 LB 999

40 M 6000 - 40 M 6999

40 S 6001 - 40 S 7000

40 T 6000 - 40 T 6999

Çiçekdağı ilçesi plaka harfleri :

40 J 7000 - 40 J 7999

40 K 7000 - 40 K 7999

40 M 7000 - 40 M 7999

40 NA 001 - 40 NZ 999

40 S 7000 - 40 S 7999

40 T 7000 - 40 T 7999

40 nerenin plaka kodu? 40 plakası nereye ait, hangi il? Kırşehir ilçeleri plaka harfleri

Sonuç olarak 40 plakası Kırşehir şehrimize aittir. İlçelere ait plaka harfleri de yukarıdaki gibidir. Diğer plaka kodlarına sitemizden aratma yaparak ulaşabilirsiniz.

KIRŞEHİR PLAKA KODU KAÇTIR?

Kırşehir ilimizin plaka kodu 40'dır. Yollarda gördüğümüz 40 plakalı arabalar Kırşehir şehrine ait demektir.

KIRŞEHİR TELEFON ALAN KODU KAÇTIR?

Kırşehir telefon alan kodu 386'dır. Yani 0386 numarasıyla başlayan telefon kodları Kırşehir şehrine aittir.

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