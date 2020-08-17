40 kişinin 14 günlük karantina süreci sona erdi
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40 kişinin 14 günlük karantina süreci sona erdi

- 40 kişinin 14 günlük karantina süreci sona erdi Zonguldak'ta geçen Kurban Bayramı'nda 14 hanenin bulunduğu mahallede yaşayan bir vatandaşın koronavirüs testi pozitif çıkınca bölgede yaşayan 40 kişi karantina altına alındı.

17.08.2020 11:55 | Son Güncelleme: 17.08.2020 11:59

- 40 kişinin 14 günlük karantina süreci sona erdi

ZONGULDAK - Zonguldak'ta geçen Kurban Bayramı'nda 14 hanenin bulunduğu mahallede yaşayan bir vatandaşın koronavirüs testi pozitif çıkınca bölgede yaşayan 40 kişi karantina altına alındı. Mahalleninin 14 günlük karantina süreci sona erdi.

Edinilen bilgiye göre; Çatalağzı beldesine bağlı Hacıoğlu Mahallesi Taşocağı mevkisinde yaşayan Ahmet T.'nin geçen Kurban Bayramı'dan bir gün önce yapılan korona virüs testi pozitif çıktı. Bunun üzerine bölgede çalışma başlatıldı. İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun aldığı karar doğrultusunda, 14 hanede 40 kişinin ikamet ettiği mahalleye giriş çıkışlar kapatıldı. Mahallenin girişine polis bariyerleri konuldu.

Ahmet T.'nin tedavisi sona erdi. Son testi de negatif çıktı. 14 günlük karantina süreci de 13 Ağustos itibariyle sonlandı. Hacıoğlu Mahallesi Muhtarı Yalçın Dursun, mahallede 5 kişinin karantina altında olduğunu söyledi. Dursun, "Hacıoğlu Mahallesi Güney mevkisinde 9 kişinin Karabük'te Covid-19 testi pozitif çıkanlarla temas halinde olması üzerine test yapıldı. 9'kişiden 4'ünün karantina süreci dün itibariyle sona erdi. Ancak diğer 5 kişinin karantina süreci devam ediyor" diye konuştu.

40 kişinin 14 günlük karantina süreci sona erdi

Kaynak: İHA

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